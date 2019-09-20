「只剩一間房」勿信到十足　Booking.com被指催逼消費者訂酒店

英國消費權益組織「Which?」近日發表的報告指出，旅遊網站「Booking.com」仍違反英國競爭與市場管理局（The Competition and Markets Authority）於今年實施的取締措施，持續對酒店房間租用情況作出虛假陳述，例如用「本網站只剩一個房間」等字句，催逼消費者作出訂房決定。

英國競爭與市場管理局今年2月對6個旅遊網站，包括Expedia、Booking.com、ebookers、Hotels.com、Agoda及Trivago發出警告稱，必須改變誤導消費者的銷售手法，例如用「只剩一間房間」的字句來催逼消費者盡快訂房。

對於旅遊網站使用壓力銷售、誤導折扣，以及將付了佣金的酒店排名優先顯示等「誤導銷售手段」，當局提出嚴重關切，警告有關做法已違反消費者保護法，並限期在今年9月1日或之前改善。

消費權益組織「Which?」的報告指出，「Booking.com」在9月1日的期限過後仍然違反有關規定，且在有「本站只剩一間空房」的描述中10項有5項是不正確的。組織發言人利奇（Naomi Leach）強調，有充分的證據表明「Booking.com」未有改善，繼續進行壓力銷售，可能令到數百萬消費者被迫匆忙決定預訂。

「Booking.com」發言人表示，公司一直盡力履行競爭與市場管理局的規定，且不斷努力為消費者提供透明度更高的選擇，以及測試和改進線上服務。有網民回應指已使用該網站多年，一直沒有問題，但也有留言稱透過該網站預訂的酒店存在貨不對辦的情況。