女生入住Booking.com葡萄牙高評分民宿　揭廁所插座藏針孔偷拍鏡

出外旅行當然要找有信譽的住宿，但在旅遊網站有超高評價的民宿，亦可能會「有伏」。日前一名馬來西亞女生在網上發帖，指透過Booking.com入住葡萄牙波圖一間評分達9.2分的民宿，以為有信譽可住得放心。豈料一行3名女生竟在廁所電源插座發現針孔鏡頭，嚇得半夜報警處理。女性其後急急遷出，臨行前見到屋主與警察抽煙聊天，擔心事件會不了了之，決定再往警署報案。樓主呼籲旅遊時要加倍小心，網民則分享檢查房間偷拍鏡的心得，又指網站的評分不能盡信。另有網民則發現當地傳媒都報道了事件，屋主竟說裝鏡頭是為了監控廚房和天台。

馬國女生半夜報警求助，葡萄牙警方到場拆出針孔攝錄鏡頭。（fb群組「歐洲自由行全攻略」圖片）

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來自吉隆坡的女網民在facebook群組「歐洲自由行全攻略」分享驚慄經歷，指一行3名女生到葡萄牙第二大城市波圖旅遊，並在Booking.com預約入住民宿，卻在廁所發現針孔攝錄機。她們想馬上離開，但怕驚動樓下的屋主，於是在凌晨零時許打了多通電話，成功聯絡到一間警局，但因為警員英語不太好，她們花了很多時間講解事件。在等待警察到場期間，她們更聽到樓下有開門聲，懷疑屋主已知道針孔鏡頭被發現，樓主的友人更嚇到哭了。

等了約半小時警察終到場，到廁所將針孔鏡頭取下，從樓主上載的照片可見，針孔鏡安裝在廁所鏡子下方的插頭內，材質和顏色與插頭接近，不細心看的話難以察覺。警察隨即去拍門找屋主了解事件。樓主一行人馬上收拾行李離開，臨行見到警察和屋主在抽煙聊天，因為他們是說葡語，所以樓主完全聽不懂內容，而屋主全程不敢看她們，「閃避的眼神我可以200%（肯定）是屋主幹的好事」。為怕事件會不了了之，樓主決定到警察局備案，警方給了她們一份報告，只說不會很快有行動，令樓主亦無可奈何，唯有繼續行程到里斯本。

針孔鏡頭的材質和顏色跟插座高度相似，令人難以察覺。（fb群組「歐洲自由行全攻略」圖片）

樓主提醒網民出門旅行入住酒店或民宿都要小心，又指涉事的民宿叫「Nice house」，在booking.com的評分高達9.2分，屬非常高分的民宿，而她們入住時屋住也非常友善，料不到竟暗藏偷拍鏡頭，她們已聯絡booking.com投訴。

事件令網民感到心驚，稱想不到連歐洲的住宿都如此危險，有人就建議樓主將事件照片及報案單放到TripAdvisor 或google的評論上，警惕其他外遊人士小心，「放上Booking.com根本沒有用，他們不會讓這種事上評論，很多偷竊之類的小事都審核後上不去」。亦有人提到，樓主不是當地居民，就算法院傳召她都去不了，估計只會不了了之，「以後碰到這種事情最好直接威脅房東，要不要和解？願意花多少錢和解？這樣警察比較樂意協助你」。事件其後被分享到外國討論區Reddit，引來不少網民討論，其後葡萄牙傳媒訪問了民宿屋主，他竟說裝針孔鏡頭是要監控廚房和天台，令人傻眼。

有網民發現葡萄牙傳媒報道了事件，但屋主稱裝鏡頭是想監控廚房和天台。（「SIC Noticias」fb圖片）

事件令網民正經討論如何找出針孔攝錄機，有網民教路進房後關掉所有燈，拉上窗簾阻隔光源，如果有較舊款的手機，可以用它的相機功能四圍看，檢查有沒有紅外線或者反光效果，但對較高階有無反光效果的攝錄器材就派不上用場。另外，有人提到這種無線攝錄機的產品ID名多數無法更改，會用上一堆數字和無意義的英文組合，若你發現房中有個WiFi熱點訊號非常強，但附近沒有路由器或天線，就要多加確認，但這招同樣對高階專業機種一樣無用。有網民建議，如太擔心被偷拍，入住正規的高級酒店的風險會較低。

（綜合）