【生活百科】微波爐叮玻璃飯盒會爆炸　專家：唔想爆要小心一件事

都巿人經常會利用微波爐「叮」食物，務求快速加熱裹腹，但使用微波爐時亦有不少注意事項，除了眾所周知的不可放入金屬及生雞蛋外，原來加熱玻璃飯盒亦可能出事！台灣曾有人於使用微波爐加熱玻璃飯盒，數分鐘後卻爆出一聲巨響，飯盒爆炸變成玻璃碎片，情況十分危險。有電視台就此事曾經進行實測，了解玻璃飯盒放進微波爐時的安全事項。

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台灣公共電視自製節目《流言追追追》過去曾進行實驗測試，首先將10個與事件相同的玻璃飯盒連同飯菜放到微波爐加熱4分鐘，全部都沒事。專家解釋，強化玻璃可以耐熱攝氏200度，估計爆裂事件可能與玻璃本身有傷痕有關。節目人員安排直接在玻璃飯盒上鑽洞至「應力層」，然後再次進行測試。第二次測試進行之前，人員先在飯盒上加上食油，以增加溫度，再把加熱時間增至8分鐘，最後發現玻璃飯盒裂成多塊碎片。

專家表示，玻璃飯盒加熱時會裂開，是基於簡單的「熱脹原理」，因玻璃加熱時，裂口會持續因為膨脹而形成裂縫，一旦裂縫達到應力層就會令整片玻璃碎裂。所以，巿民加熱玻璃飯盒的時候，記得留意有否裂痕，因再小的裂痕都有相當的危險性！

微波爐是常用的家庭電器，不過使用時都需要注意安全。（GettyImages／視覺中國）

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