閉路電視拍下走廊爆衝突　男生遭同學掟落4樓　多個內臟受損

廣西河池都安瑤族自治縣安陽中學一名8年級韋姓男生，上周一（16日）被一名9年級黃姓男生抱起從4樓走廊拋出樓外，導致多個內臟器官受損；傷者隨即被送往醫院搶救，其後恢復意識，現仍在深切治療部留醫。

事發時正值學校小息，許多學生在教室外的走廊嬉戲，閉路電視拍到一名身材高大的男生，突然抱起一名穿黑色上衣的男生並拋出樓外，旁邊的學生嘗試伸手攔截，但為時已晚；圍觀的學生紛紛衝到欄杆邊探頭張望墮樓男生的情況，而涉事的高大男生則僅往樓下看了兩眼便若無其事走回課室。

不少網民留言稱把人扔下樓的行為太過可怕，「這惡棍一定要抓起來嚴懲，太可怕了」、「校園暴力何時休」；不過隨後有網民指事件另有內情，「聽說是行兇者先是被幾個小孩打，從1樓打到4樓，後面忍無可忍，到4樓就把其中的一個扔下樓」，對此，有留言謂「不站隊，如果真是校園霸凌，那太可憐了」、「希望把事情來龍去脈調查清楚」。

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涉事男生被公安刑事拘留

當地教育局事後發表聲明稱，黃男當日早上與韋男發生口角和爭執，黃男之後將韋男從校舍的4樓拋出，韋男跌落球場邊的塑膠跑道上；校方隨即將傷者送院搶救，並支付部份醫藥費。韋男目前神智清醒，黃男則已被公安刑事拘留，案件仍在進一步處理中。

韋男的父親表示，兒子傷勢嚴重，全身多個內臟器官受損，要在深切治療部留醫，一家人亦因此要負擔巨額開支。韋男的家姐曾在網上論壇發起籌款，並透露校方已支付3萬元人民幣（約3.3萬港元）的醫療費，對方家長支付1.5萬元（約1.65萬港元），後續觀察費和手術費至少還需要40萬元（約44萬港元）。

對於兒子被指在校常欺負同學，對方忍無可忍才作出反擊，韋男的父親表示很憤怒，「這一說法並未得到校方的證實，而且受欺負就要置對方於死地嗎？學生如果在學校犯什麼錯，老師和校長都是可以來溝通的。」

黃男的母親則謂，兒子體型比較高大，在學校確實經常受到同學欺負，「他比較老實，平常就跟我說老被欺負。我說你那麼大個，為什麼總給別人欺負？你告訴老師。他說，跟老師說也沒用，老師都怕他們。」