華科大研究生墮樓身亡　生前發文稱遭導師不公對待難以畢業

9月4日，一篇名為《狗血的研究生生涯》的文章在網上曝光，作者在文中稱自己在華中科技大學（下稱「華科大」）讀研期間遭到其導師的不公正對待，該文作者為華科大16級研究生陳澤民，據悉，該生已於9月2日在校內墮樓身亡。 4日，華科大對外宣傳辦公室一名工作人員表示確有此事發生，目前學校正在配合警方展開調查工作。

「華科曾是我多麼想來的地方……這些『教授』都忙著賺錢，各自拉項目找合作，導師的話聽是不聽，答辯委員會主席呀，人家的話你敢不聽！」9月4日， 這篇名為《狗血的研究生生涯》的文章在網上引發網友的熱議。該文章寫於2019年6月27日，作者自稱是華科大電腦科學與技術學院（下稱「電腦學院」）2016級研究生陳澤民。文中提到的導師和答辯委員會主席，分別是該校電腦學院副教授徐海銀、教授石柯。

華中科技大學方面確認，確實有學生自殺身亡。（網絡圖片）

陳澤民在文章寫道，徐海銀是他的導師，但由於其經常不在校，很多教學工作都由實驗室負責人石柯代為指導。陳在2016年8月入學後，加入了石的項目組，在校內進行學習，並制定了研究生培養計劃。但徐在9月7日回校後，卻建議陳澤民前往校外一家公司兼職。陳澤民考慮後接受了徐的建議，離開了石柯的專案組。但在兼職期間，該公司每月僅給陳生300元的「補助」。兼職一年後，陳澤民對這份工作感到迷茫，因為「沒有做過項目，學到的東西不是主流」。

2017年年底，陳澤民面臨就業和畢業的雙重壓力。由於徐經常不在校，陳生在論文寫作上遇到了很大的障礙，同時校園招聘的結果也不理想，他說自己「日子過得又恨又急」、「 （情緒）失落到極點」、「感覺幾近絕望」。陳澤民寫道，為了完成畢業論文，自己回到了石柯的項目組，但是依然沒有解決問題，最後只得提出延期畢業。

在文章末尾，陳澤民說， 「自己的導師徐海銀，除了自己利益相關的事，一概不怎麼上心；自己的辦公室一年去不了幾次；安排我去外邊做事，連我的培養計畫，都是讓別人決定的；在校招季，逼迫我趕緊做論文，以免我不能如期畢業影響到他。使得我在實驗室與其他人的步調相悖，處處尷尬，進退維谷。」「實驗室負責人石柯，因為沒跟他做項目，影響了他的賺錢大計，以權謀私，屢屢借機刁難。」

案發現場。（網絡圖片）

陳亦在文中提及自己愧對父母，稱不知「父母為此付出的無數汗水，又如何回報。」

許多網友在微博、知乎、百度貼吧發帖稱陳已於9月2日在校墜樓身亡。

9月4日，媒體致電華科大對外宣傳辦公室以核實情況，一名工作人員表示，9月2日該校確實發生了一起學生墜樓事件，目前學校正在安撫學生家屬，處理善後工作，並配合警方展開調查。

近年內地曾發生多起研究生及博士生自殺案例。去年3月，武漢理工大自動化學院研三學生陶崇園疑因不堪導師壓迫而墮樓身亡；2017年12月，西安交大在讀博士楊寶德自殺身亡，其女友發文，直斥其導師周筠的壓迫和騷擾是楊輕生的直接原因。

（綜合報道）

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