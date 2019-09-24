狄美摩亞親述15歲家中遭強姦　形容是「一次毀滅性的背叛」

現年56歲的美國女演員狄美摩亞（Demi Moore）曾經是荷里活一代性感女神，將於周二（24日）推出自傳《Inside Out》的她詳述多年來的心路歷程，當中包括披露在15歲時曾遭性侵。她周一（23日）接受電視節目《Good Morning America》訪問，親述當年該段不堪回首的往事。

狄美摩亞出生於美國新墨西哥州（New Mexico），父親在她出生前就離開了她的母親京治（Virginia King），狄美摩亞由母親與繼父吉尼斯（Dan Guynes）養大。她表示，媽媽和繼父的酗酒問題非常嚴重，而自小媽媽就帶她去酒吧，並利用其美貌吸引男性；她還曾多次阻止媽媽自殺，「記得我用手指，那是一個小孩的幼細手指，從她的嘴裏挖出藥丸。」

狄美摩亞在主持人黛安索耶（Diane Sawyer）的節目中透露，15歲那年曾遭性侵犯，她憶述，當日外出回家，發現家中有一名年紀比自己大的陌生男子，手裏握著她家大門的鑰匙；對方性侵她之後，還問道「被人用500美元（約3900港元）出賣的感覺如何？」狄美摩亞在自傳中形容那次是「強姦和一次毀滅性的背叛」。

黛安索耶問到會否認為是媽媽將她的貞操賣走，狄美摩亞稱：「在我內心深處，我覺得沒有，我不認為那是一次直截了當的交易，但她仍然讓那男子入屋，而這卻使我受盡傷害。」

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演活《人鬼情未了》短髮清純女孩

翌年，狄美摩亞決定離家出走，並開展其演藝事業。對香港觀眾來說，有關狄美摩亞的最深印象，該是經典愛情片《人鬼情未了》（Ghost）中的短髮清純鄰家女孩，後來她一改戲路，拍了口碑極爛的《脫衣舞娘》（Striptease），及後又剃光頭、練大隻在《伴我雄心》（G.I. Jane）中飾演女兵。

除了事業外，狄美摩亞的感情生活亦一向備受關注。她曾在夜店搭上Band友Freddy Moore，懶理對方是有婦之夫，二人打得火熱共賦同居，並於1980年2月結婚，當年狄美摩亞年僅17歲，這段婚姻僅維持了4年。她跟第一任丈夫離異後，曾與演員Emilio Estevez訂婚；1987年與著名影星布斯韋利士（Bruce Willis）再婚，並育有3名女兒，2000年二人離婚。3年後，狄美摩亞戀上了比她年輕15歲的男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher），這段姊弟戀一直不被睇好，但二人於2005年高調成婚，連前夫布斯都有出席，最終這段婚姻維持了7年多。