狄美摩亞出自傳大爆秘聞　未成年時曾遭強姦

現年56歲的狄美摩亞（Demi Moore），曾經是一代荷里活性感女神，但風光背後埋藏了很多辛酸，少女時代曾遭性侵犯、經歷過3次婚姻失敗、被迫演性感角色，換來了酗油、吸毒與飲食失調問題。 最近她宣布推出自傳，詳述多年來的心路歷程，自言抱著熱切又焦慮的心態，讓粉絲在沒有任何阻礙下，去了解她如何看待自己。

狄美摩亞推出自傳《Inside Out》大談鮮為人知的往事。（封面圖片）

狄美摩亞將於本月24日推出自傳《Inside Out》，書中提及不少她鮮為人知的軼事。原來狄美15歲時曾遭強姦，翌年決定離定出走，後來她在夜店搭上了Band友Freddy Moore，懶理對方是有婦之夫，打得火熱並同賦同居，二人於1980年2月結婚，當年狄美只有17歲，這段婚姻僅維持了4年。

狄美摩亞年僅17歲時便下嫁比她年長12歲的Freddy Moore。（電影圖片）

狄美由於自己不忠而導致婚姻破裂，成長過程對她有很大影響，「當我年少時，我以為付出是義務，我不去愛人、不獻出自己，別人就不會愛我，價值觀與我的身體緊密相連。」狄美成為演員前，曾為成人雜誌《Oui》拍攝全裸封面，當時她還未成年，性感成為她的演出一部份，入行拍戲後演過不少尤物角色，共通點是要求她脫衣服。長期心理不平衡下，狄美開始酗酒及吸毒，亦試過暴飲暴食，最後要入院接受戒療。

不情願的性感演出，令狄美摩亞自我形象低落。（電影劇照）

對香港觀眾來說，對狄美摩亞印象最深的，一定是經典愛情片《人鬼情未了》（Ghost）的短髮清純女子的形象，後來她改戲路，拍下口碑極爛的《脫衣舞娘》（Striptease），再之後剃光頭、練大隻在《伴我雄心》（G.I. Jane）中飾演女兵，都不能挽救正在下滑的演藝事業，曾經是荷里活最高身價的狄美，至今都無法再創事業高峰，但總算長拍長有。

《人鬼情未了》助狄美摩亞走上事業高峰。（電影劇照）

重溫狄美摩亞經典演出

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除了事業外，狄美的感情生活亦一向備受關注，她跟第一任丈夫離異後，曾與演員Emilio Estevez訂婚，到1987年與著名影星布斯韋利士（Bruce Willis）再婚，並育有3名女兒，到2000年二人正式離婚。3年後，狄美戀上了比她年輕15歲的男星艾斯頓古查（Ashton Kutcher），這段姊弟戀一直不被睇好，但二人於2005年高調成婚，連前夫布斯都有出席，最終這段婚姻維持了7年多。

狄美摩亞與布斯韋利士（左2）離婚後保持良好關係，跟上一任丈夫艾斯頓古查相處融洽。（Getty Images）

狄美在自傳中提到，她跟艾斯頓古查交往不久便懷孕，但到6個月時不幸流產，她感到非常自責，更再次染上酗酒及濫藥問題，就算婚後曾接受生育治療，都無法再懷孕，後來她發現艾斯頓出軌便決定離婚。

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相隔多年將瘡疤挖出來展視於人前，狄美既興奮又感到脆弱：「沒有角色的遮掩，也不是別人對我的解讀」，還好三位女兒十分支持她，更早已閱畢整本自傳，其中大女兒Rumer表示：「成長期間，我們以為父母是不可動搖的神，但長大後，我們開始了解他們只是普通人」。