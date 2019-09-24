網購安全套遲送貨8分鐘　女子事後懷孕怒告外賣員？　公安咁樣講

不想意外成為父母，最好還是做足「安全措施」。內地近日傳出超離奇索償案件，指一名女子與男友情到濃時才發現家中沒有安全套，即以外賣平台訂購「速遞」，未料外賣員因天氣原因遲到8分鐘，女子忍不住與男友在沒有保護措施下發生關係，最終意外懷孕，她一怒之下決定控告外賣員，要求對方賠償3萬人民幣（約3.3萬港元）。事件引起熱議，惟最後公安才證實，沒有發現類似訴訟案件，事件全屬網絡謠言。

內地日前瘋傳報道，指一女子控告一名外賣員逾時送達其訂購的安全套，導致她意外懷孕，要求外賣員賠償3萬元人民幣。（《BB來了》劇照）

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本月中多個內地傳媒熱傳消息，指居於內地徐州的蘇姓女子與男友邀請男友到其家看電影，由於兩人一段時間沒有見面，加上看過電影後已夜深，男友決定在她家中過夜。兩人準備親熱前才突然發現家中的安全套已全部用完，於是即時在外賣網站訂購一盒安全套，當時程式顯示「速遞」將於20分鐘後送到。

報道指，蘇女其後決定洗澡，出來才看到訂單通知指外賣員因天氣原因而要延遲送貨。她與男友按捺不住，在沒有使用安全措施的情況下「緊密接觸」，結束後才收到外賣員送來的安全套，當時已時下單後28分鐘。外賣員到達時曾向蘇女解釋由於突然下雨影響送貨時間，向她道歉並稱外賣平台將會提供「逾時賠償」，當中下蘇女亦沒有追究。

報道指蘇女洗澡後發現訂單顯示速遞將因天氣原因延遲送到，最終安全套比原訂時間遲了8分鐘才送到。（示意圖，資料圖片）

一個月後，蘇女發覺月經沒有按時來，到醫院檢查後竟發現自己意外懷孕，即時想到「出事」的時間可能是等不及「速遞」的那夜。她愈想愈生氣，認為一切都是外賣員的責任，「如果能準時送達就不可能發生這樣的事情」，怒極向涉事外賣員提出控告，要求對方賠償3萬元。

報道更指被告的外賣員現身回應，直指蘇女已收到外賣平台就逾時送貨的賠償，「我理都不想理她！懷孕不是我導致的，而是她跟男友之間的事情，責任應該由他們自己承擔」。

江蘇網警於官方微博發文，直指經核實後並未發現近期有類似訴訟案件。（微博截圖）

消息於微博瘋傳，引起網民熱議，不少人都鬧爆女方無恥。惟今晨江蘇網警於官方微博發文，稱核實後並未發現近期有類似訴訟案件，指出相關報道中所謂快遞員及女子受訪的圖片均來源於網絡，提醒網民不要輕信網絡謠言，未經核實便將社交平台上的內容直接當成新聞報道。

（鳳凰網、江蘇網警）