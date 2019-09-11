【不得鳥】岡本新推出「浮世繪」避孕套　有潤滑劑成份可抗愛滋

只要日本人才可超越日本人！當地避孕套品牌「岡本」（Okamoto）早前宣佈與避孕套專門商店「Condomania」合作，推出全新「VivaGel」系列避孕套，最大特色是每個套上亦有印製圖案，一盒共20款，當中包括著名的浮世繪畫作，更有「生日快樂」等節日慶祝圖，非常趣怪。

避孕套品牌「岡本」早前宣佈與避孕套專門商店「Condomania」合作，推出全新「VivaGel」系列避孕套，上面印有著名的浮世繪畫作。（「Joanna_MissLi」Twitter圖片）

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「岡本」官方解釋，避孕套除了表面夠吸引，其實套上的潤滑劑含有SPL7013、SPL7013等的殺菌成份，有助預防感染愛滋。他們指因為日本人習慣不帶套進行性行為，令愛滋病患者數目每年上升。

他們又稱，適逢2020年舉行東京奧運，訪日外國人數量大增有可能令病情擴散，故希望新款避孕套能吸引外國人之餘，亦能同時提高國內對性病的防範意識。他們預計避孕套於今年10月開售，售價2000日圓（約146港元）。

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不少網民見到避孕套的外貌亦表示非常爆笑，「太短的人就看不到全圖」、「圖案上的臉不就在『那邊』磨來磨去」、「超容易軟掉的圖案」。有日本網民更表示難以相信著名的浮世繪會用在避孕套上，「我看不下去了」、「令人摸不着頭腦」。

（綜合）