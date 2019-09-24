大埔陳根記每晚10點後推學生餐　網民搲爆頭　職員：係老闆定㗎

今時今日學生哥隨時忙過打工仔，但論食晚飯應該都夜極有譜。有網民近日發現陳根記大埔分店推出學生加油餐，稱只需30元即可享飯麵餐加一罐汽水，惟仔細再看有關優惠竟訂在每晚10點後供應，令網民大惑不解：「邊個咁夜仲着校服食飯？」、「要搞優惠都唔好咁度縮」、「宵夜都嚟緊，邊個會食？」餐廳職員稱有證即可不用穿校服，至於咁夜先供應，他則指屬老闆決定。

有網民近日表示經過陳根記大埔分店「饑落亭」，發現門前擺放易拉架宣傳最新「學生加油站」優惠，每到晚上10點，只要身穿校服或出示學生證，即可憑30元享用飯麵餐加罐裝汽水或樂怡仙地。（fb圖片）

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有網民於facebook上載相片，指經過陳根記大埔分店「饑落亭」，發現門前擺放易拉架宣傳最新「學生加油站」優惠。餐廳指只要身穿校服或出示學生證，即可憑30元享用飯麵餐加罐裝汽水或樂怡仙地。



相中可見，餐單中不乏男人最愛的「豆腐火腩飯」、星洲炒米、揚州炒飯等於茶記常見又飽肚的選擇，如果加多8元更可轉享特飲，不過易拉架上亦寫明優惠「只限堂食，不設外賣」。

最令樓主諗唔明的是：「晚上10點後供應係咩玩法？仲要著校服？」其他網民亦感奇怪，質疑其實餐廳是否無誠意提供優惠，「夜媽媽真係搵鬼去食」、「咁夜先有飯食仲加咩油」、「下，叫學生幫你哽啲剩飯菜？夜媽媽冇啲誠意，咪玩人啦」、「加咗油都要30蚊，堅加油就免費啦」。

有網民笑言其實學生亦要吃宵夜，「依家啲中學生放咗學仲要補習，完咗都已經9點幾10點」、「仲唔係鋪租貴先要搞呢啲優惠吸吓啲學生客咩」、「30蚊算係咁啦」。

該餐廳員工回覆《香港01》表示，有關優惠剛於2至3天前推出，未知何時會結束，又指沒有特意規範一定要身穿校服才可享用優惠，只要有學生證即可。但他們稱，未清楚為何選擇於晚上才供應，僅指是「老細嘅意思」。

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