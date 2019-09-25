北海道小島消失了　居民專家同感奇怪　原來只餘下淺灘

日本海上保安廳周二（24日）表示，位於北海道猿拂村外海的「Esanbe鼻北小島」（エサンベ鼻北小島）已經消失，僅餘下淺灘，不過即使該小島消失，日本的領海面積基本上仍維持現狀。

▲島嶼位於北海道猿拂村外海約500米，原本高出平均海面約1.4米。地圖所標示位置為猿拂村。​

「Esanbe鼻北小島」是在1987年被發現，後經當局測量確認為小島。當局為明確劃分領海，曾在2014年針對隸屬22都道府縣的158個無人島進行命名，而「Esanbe鼻北小島」是其中之一；海上保安廳在1987年的測量調查曾指出，該島高出平均海面約1.4米，因此符合《聯合國海洋公約》中「島」的定義，即是在潮漲時處於水面之上。

海上保安廳表示，未來一年內將進行更詳細的調查，以判斷該個由小島變成的淺灘是否屬於低潮高地，如果淺灘在退潮時依然被水淹沒的話，那就不屬於低潮高地，屆時日本的領海面積將縮小約0.03平方公里，大概是不到一個東京巨蛋的面積（約0.047平方公里）。

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疑抵不住風雪侵蝕

去年開始，不斷有研究人員和當地居民表示無法確認「Esanbe鼻北小島」的蹤影，當時海上保安廳負責人藤井志雄曾回應稱：「島嶼有可能因受風雪侵蝕而消失」；另有報道指出，小島可能因鄂霍次克海（Sea of Okhotsk）的浪潮和流冰影響，不斷遭侵蝕而消失於水中。

外界一度擔心，如果「Esanbe鼻北小島」沉沒在海平面之下，日本部分海岸線可能需要重新界定，連帶專屬經濟區（EEZ）面積也受到影響。

由於關乎船隻航行的安全以及劃定領海的基準，海上保安廳第1管區海上保安本部於今年5月決定再展開測量調查，預計最快7月公布結果。