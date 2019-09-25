iPhone 11影相上IG有Bug？　用家揭相中有「竹」　時長時短勁奇怪

蘋果新推出的iPhone11系列開賣不久，連同新推出的iOS 13，被網民狂批問題多。近日部分果粉更笑稱新iPhone拍照或現「竹林之亂」，有網民以三鏡頭影相後明明相簿查看沒問題，但一上傳到IG照片卻離奇現「綠色竹子」。曾遇同樣問題的用家見怪不怪，反讚其照片中的竹子可愛，認真回答的網民認為屬程式問題，只能待iOS更新後應該會解決。

網民用iPhone 11 Pro拍照後，上傳到IG時離奇出現又長又幼的「竹子」。（PTT圖片）

網民將IG帖文分享到facebook時，竹子又出現變化，變得又短又短。（PTT圖片）

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新推出的iPhone 11 Pro大賣強大拍攝功能，不過有網民進行實拍時卻碰上問題，不少用戶近日都提及發現拍照後照片會出現「竹林」，即綠色不明線條，日前一名女網民遇同樣問題，即到台灣討論區PTT求教，從照片可見，人物後方近電視機位置，出現一條怪怪的綠色長竹。

女網民指拍照後在IG上載，竟見「古怪綠竹子」，她再將IG帖文分享到facebook後，又再出現竹子，但兩次出現的竹子樣子不太相同。從她上載的照片可見，IG帖文的竹子長而幼，轉發到fb後卻變得短而粗。她續稱，檢查過相片庫中的原圖並沒出現綠竹，而前兩天使用相機時，好像也出現過，但後來重新開機就沒有了，不理解是否軟件問題。

網民拆解事件↓↓

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她認真求教，不少網民卻錯重點兼「食花生」，不少人第一反應竟是大讚竹子變長又變短，「好可愛的竹子」、「內建竹林」。有人更回應一張更誇張的竹子照，只見半邊屏幕被「長竹子」遮住，搞笑問：「你的竹子比較短只有一根，花一樣的錢，爲什麼別人是竹林。」

有網民提到，有關問題或與新iOS有關，「我剛更新iOS 13也會有一些程式莫名奇妙打不開，備份重置一次就完全沒問題了，有時間可以這樣做一次」、「應該是軟件問題，你等明天更新多試幾張看看」。

有果粉不滿明明花了大錢換機，但蘋果卻沒有處理好程式錯誤就開賣，笑稱是全球用戶幫忙「捉蟲」，「全球果粉Debug，太X了，我的庫克」。

（PTT）