爺爺帶孫買手機　懂事乖孫選平價貨　網民：與iPhone屁孩天壤之別

現時小學生拿着一部上萬元的手機絕非新鮮事，不過也會有為家人慳荷包的孩子。日前一名台灣女網民分享，工作時遇到一對爺孫買手機，原以為小孩會開口討最貴價的手機，但小孩只要求便宜又能玩遊戲的，她推薦不如索性買1萬台幣左右（約2500港元）的遊戲機，但小孩還是覺得貴，不想傷爺爺荷包，最後只買了較便宜的手機。女網民大為感動，將事件分享到facebook群組，其他人紛紛大讚小孩懂事，「家庭教育很成功」。

網民見小孩只要求能玩遊戲的，就推介他索然買台遊戲機，但孩子為了幫爺爺省錢，只挑了一台便宜手機。（facebook群組「爆廢公社二館」）

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女網民在facebook群組「爆廢公社二館」分享自己的上班故事，日前她遇到一名老爺爺帶着讀小學的孫子去買手機，爺爺進店子就讓孫子自己挑，「價錢不打緊」，女網民心想這種客人很容易推銷，基本上孫子點頭，爺爺自然會付錢，又想起之前遇過一名小孩向媽媽吵着同學都有iPhone，所以自己一定要買iPhone的事，心想孫子一定會討要貴價手機。

然而，年紀小小的孫子很懂事，向女網民說「我只是要玩遊戲的，買最便宜的就好」。見孫子這樣說，女網民推介他不如直接買一台遊戲機，拿了一台Switch出來，價錢可能還比手便相宜。爺爺馬上問孫子是否直接問一台遊戲機，但孫子顧着問價錢的問題，「遊戲機很貴嗎？」網民說道大約1萬台幣左右（約2500港元），孫子想了想，還是問會不會有更便宜的手機。

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網民稱當下心裏一陣感動，覺得孫子「年紀小又懂事，跟那些一進來就吵着要拿iPhone的屁孩根本天壤之別啊！」就挑了一部較便宜、性價比較高的手機，還幫孫子辦好Google帳號和下載一些遊戲。

許多人看過樓主的分享大讚孫子又乖又懂事，有媽媽級網民大呻女兒只是小六生，就已經嚷着要買iPhone。亦有網民覺得爺爺很豪氣，有留言笑稱：「爺爺缺孫子嗎？」有網民陰謀論稱，孫子是刻意扮乖然後長買長有，「聰明的孩子，這樣以後才能一直買」。

（facebook群組「爆廢公社二館」）