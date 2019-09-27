殘疾媽媽天生獨臂童年冇自信　自製玻璃義肢扮灰姑娘展現缺憾美

世上無人完美，有些人更可能因天生原因而有缺憾而變成殘疾人士。來自美國的一位媽媽Mandy Pursley因右手天生只有上臂，殘疾令她的童年感到自卑，後來幸運地結識了現時的丈夫更誕下女兒。

原本故事中灰姑娘「甩鞋」經典場面，改成Mandy遺下玻璃義肢，不少網民大讚寫真更突顯Mandy的缺憾美。（「Mandy Pursley」fb圖片）

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最近女兒認識了灰姑娘的故事，Mandy忽發奇想決定cosplay灰姑娘，除自製公主裙又拜託朋友製作玻璃義肢，與丈夫Ryan拍攝寫真重現經典「甩鞋」場面。Mandy解釋希望憑自己的人生故事，證明無人完美但獨一無二，「人人都可以是有個性的公主」。

Mandy天生右手不健全，最近她於暑假參加一扮裝比賽而選擇扮成灰姑娘，她解釋因為女兒在學校認識了灰姑娘的童話故事，發現其實沒有公主是不完美，而且甚少有像自己的女生出現於電視、報紙等媒體，「我花了很長的時間才明白其實這些異於常人的特質，就是令我們變得更堅強、更漂亮、更獨特的動力」。

Mandy指整個過程有很多熱心的朋友幫忙，為了能夠能扮演一個特別的「玻璃獨臂灰姑娘」，於是花了數個月自製公主裙及丈夫Ryan的王子服，又拜託藝術師朋友製作玻璃義肢套在右手。

Mandy與丈夫Ryan拍攝寫真重現經典「甩鞋」場面。（「Mandy Pursley」fb圖片）

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Mandy最後找來一位攝影師朋友幫忙拍攝這輯另類童話寫真，原本故事中灰姑娘「甩鞋」經典場面，改成Mandy遺下玻璃義肢，不少網民大讚寫真更突顯Mandy的缺憾美。

她續稱，未想過自己的舉動會帶來如此大的迴響，其實拍攝這輯寫真是希望引導小朋友思考如何看待現實世界帶來的挑戰，只要願意繼續探索人生，其實每位女生都可以成為獨一無二的公主。

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