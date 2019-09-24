【遲來的婚禮】台老夫妻相愛60年　丈夫慶祝癱瘓妻生日圓婚紗夢

台灣一對夫妻即使隨着年月變老，但對另一半的愛依然不減。這對83歲夫妻原本在1958年結婚，但任職海軍的男方因為遇上823炮戰被迫出征，即使之後平安歸來，又與妻子育有2子2女，但兩人從未舉辦過正式的婚禮。更不幸的是，女方於21年前遇上車禍導致下半身癱瘓，令男方一直耿耿於懷。相愛60年，丈夫特意選擇於對方83歲生日當日在療養院舉辦婚禮，讓妻子一圓穿婚紗的願望，希望彌補當年的遺憾。

大家相愛60年至今，丈夫詹瑞東決定向妻子韓水金補償，特意選擇於對方83歲生日當日在療養院舉辦婚禮，讓妻子一圓穿婚紗的願望，希望彌補當年的遺憾。（中央社圖片）

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1957年，當時21歲的詹瑞東加入海軍，並於高雄服役，隔年因緣際會下遇見韓水金，回想起第一次見到女方的情景，詹瑞東稱：「當時喜歡我的女生很多，雖然她不是最漂亮的，但就是被她有個性的性格吸引！」最後他花了一年時間才追到韓水金，雙方從此結下不解之緣。

他們同年原本打算結婚，詹瑞東亦特意請假2星期好好舉辦婚禮。但世事不如所料，快到婚禮當日卻遇上823炮戰，詹瑞東只能回到軍艦服役作戰。他解釋家人及妻子在當時烽火連天的日子寄信聯絡亦石沉大海，他們曾一度以為自己已壯烈犧牲。

後來戰爭結束後，詹瑞東平安歸來與韓水金重逢，但原來對方早已誕下大女兒，唯有匆匆補辦婚禮，但韓水金卻未能在此重要日子穿起婚紗出嫁。

正所謂夫唱婦隨，大家相愛多年亦育有2子2女。但好景不常，韓水金在21年前一早上出外做運動，卻不幸遇上車禍傷及腦幹，最終導致下半身癱瘓。詹瑞東稱，一想起妻子當年身體健康卻對不起她，得悉對方出事後即感到非常慚愧，唯有獨力負起照顧妻子的責任，以補償過往錯失的時間。

詹瑞東直至近年身體亦轉差，只好無奈地送妻子到療養院。但他依然風雨無阻每日去探望妻子，連院方職員亦大讚他是暖男。詹瑞東直言最傷心的是望着妻子受苦，「應該躺在安養院的是我，不應該是她」，他希望現時仍有氣有力，可以為妻子舉辦盛大的婚禮，以補償當年遺憾。

昨天（22日）正是妻子83歲生日，詹瑞東藉此慶祝兩人的60週年結婚紀念（鑽婚），更讓妻子穿起白色婚紗。在場不少人亦為之感動，連台北市市長柯文哲亦有到場祝賀。

（中央社、自由時報）