【合法吸煙區？】男子餐廳附近吸煙　老闆用滅火筒直接「滅煙」

對非吸煙者而言，有人在路上吸煙的確令人很困擾。近日，美國猶他州一名男子在公眾場所吸煙，被附近的餐廳老闆以滅火筒直接噴他的臉來「滅煙」，男子聲稱那裡是合法吸煙區，希望討回公道。

賈米森突然拿起滅火筒，向伯德噴過去。（KUTV 截圖）

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男子伯德（Jon Bird）在社交網絡上載影片，可見上周五（20日）於鹽湖城參加城市藝術節時吸煙，附近餐廳老闆賈米森（Alex Jamison）上前阻止，當時他們因為吸煙問題起爭執，賈米森突然拿起滅火筒，向伯德噴過去，此時伯德還叼着一口煙。

伯德稱賈米森「充滿了敵意，手裡拿着滅火筒」，他指賈米森對他說你不能在這裡，之後就用滅火筒噴他，他即時感到震驚和頭暈目眩。據了解，賈米森是不滿伯德吸煙的位置距離餐廳和顧客太近，而伯德則指是場地的人員安排他們在該處吸煙的。不過，當地法律亦禁止民眾在商店門外7.6米範圍內吸煙。

賈米森事後在媒體表示，他多次要求對方去指定的吸煙區，但被拒絕才做出如此反應。（KUTV 截圖）

伯德稱他因吸入的滅火筒中的化學物質引起副作用，包括呼吸急促和頭痛。賈米森事後在媒體表示，他多次要求對方去指定的吸煙區，但被拒絕才做出如此反應，但他願意向所有受影響的人道歉，他強調是為了顧及附近商戶和顧客的利益。鹽湖城警方表示，正在調查這宗事件。