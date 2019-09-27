【抄牌驚魂】街邊泊車收「牛肉乾」嚇窒車主　一睇先知原來係...

不少車主貪方便會在街邊泊車，但隨時被開罰單收「牛肉乾」。有網民最近於facebook分享驚險又好笑的經歷，她指於街邊泊好愛車後離開，回來時卻發現水潑夾着「牛肉乾」，激到車主「揼心口」。她前望後望發現整條街的車同樣中招，撿起罰單細看才發現原來是廣告的宣傳單張。有網民留言大讚該個廣告有創意，惟亦有網民批評是無聊的惡作劇，「嚇完個車主都唔會幫襯佢」。

樓主撿起夾在水潑的罰單細看，發現其實車牌號碼、時間、街名等資料亦出錯，罰單下面更有「Sample」字眼，一打開才發現原來是「防抄牌神器」廣告宣傳單張。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

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該女網民於fb群組「馬路的事討論區」上載相片，稱近日在街邊泊車遭「抄牌」，發現其他於同一街道泊好的車亦同樣中招。令樓主頓時驚訝：「全條街都被抄牌了？嚇死人咩」。

她撿起夾在水潑的罰單細看，發現其實車牌號碼、時間、街名等資料亦出錯，罰單下面更有「Sample」字眼，一打開才發現原來是「防抄牌神器」廣告宣傳單張，不少網民留言指亦收過一模一樣的廣告「牛肉乾」，對其嚇倒心情深有同感，「收到嗰陣差啲嚇死」、「好耐之前中過一次」、「佢都好勤力，噚晚1點幾都畀張嘢嚇親」。

不少網民留言指亦收過一模一樣的「牛肉乾」。（fb群組「馬路的事討論區」圖片）

不少網民批評此宣傳手法是種非常無聊的惡作劇，「如果咁樣諗住做得成生意，佢真係錯晒」、「幻想到司機由驚到嬲，間舖應該都會幾黑人憎」、「咩人會覺得嚇完個車主，之後佢會幫襯你咁天才」、「如果佢喺停車場派會好啲，周街派真係會令人火起」。

不過部份網民坦言其實廣告頗有創意，「終於都見到假牛」、「買咗個神器之後如果畀人抄牌，係咪佢間公司找數先」、「個神器有用咩，咁咪要要24小時望實個cam」。

（fb群組「馬路的事討論區」）