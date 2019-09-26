「快啲走呀！」網民鰂魚涌滙豐撳錢　身後突現生猛黑蛇幾乎嚇死

每到秋天涼爽的日子，就是蛇蟲鼠蟻出沒的時候……近日有女網民於facebook分享片段，指在鰂魚涌滙豐銀行提款時，竟撞正有蛇在地上爬行，即嚇到走出門口。當時不少街坊齊齊圍觀，見到黑蛇如此生猛亦感嘩然，後來職員報警處理才了事，網民留言笑指：「A long black object」、「邊個放蛇咁絕」。

樓主一轉身即發現後方有條長約一米的生猛蛇在爬來爬去，嚇到她及銀行內的人全都跑出門口。（fb專頁「樂活鰂魚涌」片段截圖）

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該女網民於fb專頁「樂活鰂魚涌」上載片段，表示周一（23日）傍晚時分於鰂魚涌一滙豐銀行內排隊用自動櫃員機提款，突然有人叫她「快點走」，她一轉身即見後方有一條長約一米的生猛黑蛇爬來爬去，嚇到她及銀行內的人全都跑出門口：「嚇死我啦！」

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片中可見，該生猛「保安」在打簿機的玻璃窗邊不斷遊走，之後更爬到地上「S」字形蜷動，有圍觀女街坊更稱：「走咗入去銀行呀」、「嘩，黐線㗎！」更有男聲搞笑問道：「咦，咁樣吉唔吉利？」後來有職員報警處理，直至警方到場找蛇王活捉該條生猛黑蛇才了事。

不少網民指場面非常誇張又恐怖，「好得人驚呀」、「條蛇生猛到係咁郁真係嚇親」。更有網民笑言：「Black object?」、「阿蛇出沒注意。」、「秋風起，三蛇肥。」亦有網民指不時亦在該間銀行排隊提款，直言現時要對身邊環境提高警覺，「畀佢咬一啖都唔知咩事」。

（fb專頁「樂活鰂魚涌」）