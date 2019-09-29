廣西男捉800條王錦蛇賺10萬人仔　被捕判罰20萬兼坐監　原因是…

如果本身是捉蛇高手，上山捉蛇可能是「無手生利」的生意，但廣西一名男子卻因捉蛇變「足蟲」，被判罰款兼要坐監。該名25歲男子經常上山捉蛇「幫補家計」，其後發現俗稱「菜花蛇」的王錦蛇有價有巿，一年多內和朋友一起捉了800多條，賺到10萬人民幣（約11萬港元）。不過，王錦蛇是國家「三有」保護動物，更是浙江省的重點保護野生動物，廣西男被揭發偷捉蛇後，因非法狩獵罪而被判刑1年6個月，還因國家資源損失而罰賠20萬人民幣（約22萬港元）。

內地男熱衷捉的王錦蛇，原來是浙江省的重點保護野生動物。（網上圖片）

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涉案的25歲廣西人羅某，10多年前與父母到臨安定居，他靠拉貨物賺的錢不夠用，且欠下少錢。由於羅某小時候有捉蛇經驗，遂上山捉蛇「幫補家計」，又發現王錦蛇價格高兼受歡迎，故成為其重點捕捉對象。2017年4月至7月，他買了幾十個籠，到臨安昌化鎮附近的山上，用裝鵪鶉的籠誘捕了80多條王綿蛇，轉售後賺到約1.2萬人民幣（約1.3萬港元），讓他初嘗甜頭。

羅某翌年再約朋友一起捉蛇，但當時他已從網上得知捉王綿蛇是犯法，父親亦勸他不要再捉。但羅某見利潤高而不願收手，與朋友王某及曹某一起幾個月內再捉了逾730條王錦蛇，然後以約8.8萬人民幣（約9.7萬港元）轉賣給黃某、張某。去年8月30日，公安在一次巡查中，發現羅某在屋內藏了30多條王綿蛇，才揭發整宗案件。

羅某及友人干犯了非法狩獵罪，日前被判刑。（網上圖片）

羅某的捉蛇行為禍了大禍，因為王錦蛇屬國家「三有」的保護動物（即有益、有重要經濟價值、有科學研究價值），更是浙江省重點保護野生動物，據《陸生野生動物基準價值標準名錄》，每條王錦蛇的整體價值約300元人民幣（約330港元）。王錦蛇無毒，但卻是毒蛇和鼠類的剋星，在臨安的山上很容易找到，由於是牠是鼠類的天敵，如被濫捕就會影響整個生態平衡。

法院認為羅某等人的行為損害公眾利益，羅某干犯非法狩獵罪被判刑1年6個月，而涉事的王某、曹某，分別因非法狩獵判刑1年及1年4個月，但分別獲緩刑1年6個月及2年。另外兩名被告，張某因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被判刑1年2個月，緩刑1年8個月，並處罰金5000元人民幣（約5500港元）；黃某因掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判刑10個月，緩刑1年2個月，並處罰金3000元人民幣（約3300港元）。

另外，檢方認為羅某等人應承擔民事責任，提起民事公益訴訟，就着國家資源損失向他們索償20萬元人民幣（約22萬港元），法院已同意判令罰款。

（綜合）