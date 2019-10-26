日拉麵店不做同胞生意惹熱議　批顧客自以為神　數劣質客3大罪行

一般出境遊周邊國家首選就是日本，國民素質高，服務態度好。 「顧客就是神」似乎是日本全行業的共同理念。

然而就在早前，一家日本人氣拉麵店卻被爆出「耍大牌」把前來消費客人拒之門外。而他們不接待的不是別人，正是自己的同胞——日本顧客！他們在門口貼出的告示內容如下：

尊敬的日本顧客你們好，因日本遊客不守規矩的現像一年比一年嚴重，我店決定自2019年7月1日起至9月末暫不接待日本籍顧客入店消費，只接待外國遊客，對於一直光顧小店的本地客人我們感到非常抱歉，暫定10月開始恢復正常營業。

該拉麵店及門外告示（按圖放大）↓↓↓

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自己人嫌棄自己人？還是一向以文明懂禮著稱的日本人？這到底是什麼仇什麼怨？

原來這家八重山Style開店7年，由於味道正宗在附近頗有名氣，甚至吸引不少外地遊客不遠萬里前來打卡。但隨著生意蒸蒸日上，煩惱也接踵而至！店主發現，近兩年沒素質、態度差的顧客越來越多，而這些人幾乎都是自己的同胞——日本人！

他列出了日本顧客的三宗罪……（點圖看看是哪三宗罪）↓↓↓

語言上的攻擊雖不致命，但卻誅心店內又大多是學生兼職的店員，顧客刻薄的態度給這群還未走出社會的年輕人不小的心理創傷。因此相繼辭職，最後只剩老闆一個人苦撐。店主表示自己的精神跟體力都已到達極限，「拒絕日本顧客」的決定很對不起一直以來支持自己的熟客，但也屬無奈之舉。

對此，有網友表示店主是在光明正大地歧視同胞，但也有自稱「做過多年生意」的網友表示完全可以理解老闆的做法。的確，又是鞠躬，又是「下跪」的日式服務總是給人留下十分驚豔的印象，但這樣「過剩」的服務其實也會讓客人變成被寵壞的「巨嬰」，越來越蠻橫和刁鑽。

日本綜藝《月曜夜未央》就採訪了一些服務業人員。看看他們都遇到過哪些難頂的客人（點圖閱讀）↓↓↓

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其實近些年，比起毫無底線的讓步和妥協，越來越多的日本商家開始懂得「自我保護」。有的店家還會為那些不懂禮貌的顧客制定相應的懲罰機制。

一家名為Konro-Ya的日本酒吧就會向沒禮貌的顧客收取額外的費用，他們家啤酒價格是根據客人態度決定的：

如果客人態度彬彬有禮：「你好，請給我一杯啤酒。」那麼只用支付380日元；

如果沒頭沒尾來了一句：「給我拿杯啤酒過來。」那麼就收500日元；

如果客人像使喚奴才一樣態度極差：「餵！啤酒！」那麼不好意思，你需要支付1000日元！

在告示上Konro-Ya義正言辭地指出：

顧客不是神。另外，我們酒吧的工作人員也不是你們的奴隸。在我們酒吧每位工作人員都是寶貴的財富，感謝您的理解和配合。

很多消費者都認為自己花了錢就是「神」，甚至仗著這樣的心理隨意踐踏服務業人員的自尊，試問這樣的人憑什麼值得對方的尊重和服務呢？

成年人的世界沒有一份工作是容易的，所以我們彼此間才應多一些體諒，少一些抱怨！多一些尊重，少一些刁難！

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】