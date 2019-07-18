【芫荽控注意】日本芫荽豉油Hit爆！　仲有爆谷薯片8大必試食品

最近的美食到底有多狂野？上禮拜食堂君（筆者）吃著冰淇淋玩著手機，突然刷到這條熱搜「#花椒冰淇淋」，頓時覺得手裡的八喜索然無味……

內地爆紅的花椒雪糕（點圖放大）↓↓↓

日本愛媛縣百年醬油老廠，也推出了一款「芫荽豉油」。這家百年醬油廠「旭醬油釀造」，以當地的芫荽為原料，生產出了這款芫荽豉油。這款名為「Yummy the PHAKCHI SOY SAUCE」的豉油，於今年5月再販，一瓶容量120ml，售價為680日元。

日式同西式料理都啱用？點圖看芫荽豉油外觀及建議食譜↓↓↓

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大豆和小麥是醬油的原料，除了芫荽之外，芫荽醬油還萃取了大蒜、芝麻等風味，因此提醒大家，對這些食材過敏的人民建議酌情使用。

點止一支豉油！睇埋其他日本芫荽味特色食品+食評（點圖瀏覽）↓↓↓

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總之，芫荽愛好者的日常就是在家常備芫荽，吃什麼切什麼都撒點下去。甚至有芫荽十級愛好者用芫荽做餡包餃子……

（微博@寄一紙錦書難書 截圖）

這太瘋狂了，感覺芫荽味快溢出屏幕了！

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