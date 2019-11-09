日「無臉症」少女被嘲怪物　內心卻是天使　一場演講感動全校師生

無臉症，醫學上稱「特雷徹柯林斯綜合症」（Treacher Collins syndrome），是一種臉部骨骼發育不全的先天性缺陷。患者通常有下巴短小、沒有顴骨，聽力逐漸喪失、嘴巴變形，發音模糊不清等多重障礙。

在每2萬5千人到5萬人裡，大概會有一個人患這種病。更令人無法想像的是這種疾病為染色體顯性遺傳，也就是爸爸媽媽中只要有一位患有此症，其寶寶們不分男女都有50%的機率會得此病。如果不幸遺傳，症狀可能跟父母一樣或者更嚴重。

而日本有位叫做山川記代香、24歲的女孩 , 就是一位無臉症患者（點圖了解記代香的感人故事）↓↓↓

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記代香的高中同學石川，也是記代香現在最好的朋友（點圖繼續閱讀）↓↓↓

記代香的房間裡也到處都是粉紅色（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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不久之後，記代香開始上小學，開始接觸家人以外的人，煩惱也隨之而來（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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因為媽媽的緣故，記代香終於鼓起勇氣在全校師生面前演講（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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上了大學之後，記代香也主動向朋友們展現出真實的自己（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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而當記代香領到第一筆薪水時，她便請了爸爸媽媽和親戚們吃壽司（點圖繼續閱讀）↓↓↓

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日美醬看到這裡也要淚目了，雖然上天沒有給予她正常人的相貌，卻給予了記代香天使般的心。有勇氣誰都可以改變自己，希望我們都能像記代香一樣，懷有一顆感恩之心，永遠對生活保持著熱情。

雖然感覺很討厭，但只要克服了這個困難，就會迎來彩虹。 記代香

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