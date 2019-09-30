不用長飲「雞尾酒」？　科學家發現HIV緊急掣　愛滋病或可斷尾

美國加州大學聖地牙哥分校（University of California, San Diego）的研究團隊以人類細胞進行實驗，發現只要控制某個特定分子，便能清除潛伏的愛滋病毒（HIV），形容該個分子如同一個「緊急掣」，可以阻止受感染的細胞分裂繁殖；有關研究結果日前已在《微生物學》（mBio）期刊上發表。

目前全球估計有3690萬人感染HIV，而患者需要永久依靠「抗反轉錄病毒藥物」（Antiretroviral therapy，俗稱「雞尾酒療法」）來抑制HIV病毒，但無法根治；一旦停止治療，病毒便會重新活躍起來，迅速繁殖且增加傳播給他人的風險。

科學家團隊集中研究人體內的核糖核酸分子（Ribonucleic acid，簡稱RNA），發現受HIV感染的細胞中含有一種「長鏈非編碼RNA」（long noncoding RNA，IncRNA），能協助控制細胞內哪些基因「打開」或「關上」。

團隊以基因排序方式整理逾1100個IncRNA，發現HIV患者體內有一個特定類型基因「HEAL」（HIV-1 Enhanced IncRNA），「HEAL」會調節免疫細胞中的HIV複製情況；研究人員在實驗中使用基因修改工具「CRISPR-Cas9」將「HEAL」削弱，或將它從HIV受感染細胞的基因組中剔除，結果不論在哪種情況下，帶菌者即使停止雞尾酒療法，HIV病毒也沒有繼續複製下去。

領導研究的拉納博士（Dr Tariq Rana）表示，團隊過去30年一直在找這個「緊急掣」，「最令人興奮的地方是之前從未出現過。這證明我們有可能根治愛滋病。」不過他強調，目前研究仍是一個非常早期的實驗，尚未在動物或人類身上測試過。