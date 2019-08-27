2019第二季新增137愛滋病病毒感染個案　有輕微下降趨勢

衛生署今日（27日）公佈本港2019年度第二季愛滋病情況。截至6月30日，衛生署一共接獲137宗愛滋病病毒的感染個案，大部分感染者為青年及中年男性，而最常見的傳播途徑為同性或雙性性接觸。

陳志偉指，愛滋病毒感染者一直有年輕化趨勢。（李恩慈攝）

本季137宗新增個案中，116人為男性，21人為女性。男性個案以20至29歲受感染者為主，女性個案則以30-39歲受感染者為主。70人透過同或或雙性性接觸受感染，25人透過異性性接觸受感染，1人因注射毒品感染，餘下41宗個案的傳播途徑資料不詳。

衛生署防護中心顧問醫生陳志偉指，愛滋病病毒（HIV）感染者一直有年輕化趨勢。他解釋，年輕人較多透過交友應用程式等方式接觸病毒攜帶者，而他們的性行為次數也較為頻密，導致他們較容易受感染。新增個案呈報主要來自公立及私家醫院、診所、化驗所，逾六成感染者已到衛生署或醫管局轄下的愛滋病專科服務接受治理。

本季錄得33宗愛滋病呈報個案。陳志偉指，如HIV感染者沒有接受治療，十年內會病發成為愛滋病患者。當受感染者因免疫力下降而出現併發症，如伺機性感染和惡性腫瘤，代表已發病成愛滋病。本季最常見的愛滋病界定疾病為肺囊蟲肺炎，即肺部感染。他補充，愛滋病藥物治療能有效預防HIV感染者病發成愛滋病患者，呼籲感染者應盡早接受愛滋病專科治理。

近年香港HIV病毒感染有輕微下降趨勢，陳志偉指，主要因為市民的安全意識增加；受感染者亦較願意盡早接受藥物治療，避免病發成愛滋病。預防方面，他提醒有風險受感染人士應盡快接受愛滋病病毒抗體測試，強調測試免費、不記名、保密。他呼籲高危社群如男男性接觸者、女性性工作者及其顧客等，採取足夠預防措施，如正確使用安全套及停止以針筒吸毒。