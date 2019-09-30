少年沉迷打機與父起衝突　95後浙江警唐僧式說教　網民讚：是暖男

沉迷打機不但影響正常生活，更可能與家人發生衝突。內地一名民警日前接報到一個單位處理家庭衝突，發現起因是一名少年沉迷打機不工作之後，就以自身經驗說教，猶如羅家英在電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》飾演的唐僧一樣，最後成功令少年明白自己的錯。

浙江金華一名少年因為長期打機沒有工作而與家人有衝突。（資料圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

事發於浙江金華，一名失業少年在家中沉迷打機一年多，曾因此與父親發生多次衝突，日前還打起上來，其父便報警求助。警方接報後派出民警到場處理，當中包括95後民警龔競超。

龔競超與同事到場後，先跟任姓爸爸了解情況，他表示與兒子經常因打機和工作問題起衝突，希望民警可以幫忙一下。

↓↓↓ 民警「唐僧式說教」語錄 ↓↓↓

+ 2

當時少年將自己鎖在房間內，龔競超敲門進入房間後，就把門鎖起來，以免他與爸爸再次衝突。龔競超與少年單獨談了數句，少年突然哭了起來，龔競超了解到少年之所以沉迷打機，是因為畢業之後找不到工作，現時已經知道自己的錯處。

有民警到場，被笑說是以唐僧式說教成功說服少年，知道自己的錯。（電影《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》截圖）

雖然事件告一段落，不過令人最感嘆的是，龔競超花了大約半個小時，以「唐僧式」的說話方法「感化」少年，連珠炮發地說出「我也比你大不了幾歲」、「年紀輕輕要打遊戲是這樣的」、「我也會打遊戲，但是你這樣沒日沒夜地打總不對的」、「你做直播這種……」、「這麼大了，一直向爸媽要錢也不對吧」、「以後你有小孩，準備怎麼教他？」等的說話，令網民都覺得難以置信。

有人認為這位民警很可愛，亦都很暖心，更有人大讚他說的話好有道理，「我竟然無力反駁」。

（澎湃新聞）