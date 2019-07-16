【打機成癮】愛玩手機話唔聽　媽媽一招令阿女不再沉迷卻捱批

子女沉迷手機是令不少家長非常頭痛的問題，泰國一名媽媽近日就想到一個方法，一招令年幼的女兒承諾：「以後不玩手機！」她將方法公開後引來不少家長大讚及模仿，不過當地的心理專家則批評，相關行為有機會對兒童造成心理創傷，呼籲家長停止仿傚。

泰國一名媽媽為教訓沉迷玩手機的女兒，決定以眼影令她變成「熊貓眼」，做法引起熱議。（fb圖片）

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據泰國《星暹日報》報道，當地一名女童很喜歡玩手機，即使多次勸告亦「話唔聽」，其媽媽之後想到一個方法，希望可給女兒一點教訓。她趁女兒睡午覺時，以黑色眼影將其眼皮及眼肚位置塗黑，令她變成「熊貓眼」。

女童睡醒後看到眼睛變黑大驚，以為是沉迷玩手機的後果。（fb圖片）

泰媽將相片上載至fb，引來大批家長留言及瘋傳。（fb圖片）

女童睡醒後照鏡大驚，媽媽即對她稱：「這就是長時間玩手機的後果！」令女兒嚇得大哭，即時承諾：「我以後不玩手機！」該媽媽其後將相片上載至facebook，引來大批家長留言及瘋傳，紛紛稱要「照辦煮碗」教訓經常玩手機的子女。

當地心理專家批評相關做法會令兒童感不安，破壞親子信任關係。（NANJAWJING圖片）

當地心理健康部差春騷府研究所所長淑彎娜博士得知事件後，呼籲家長不應以惡作劇或恐嚇子女的方法作為教訓及懲罰，指出令子女變成「熊貓眼」的行為會令他們感到不安及擔心，同時影響親子間的信任。她建議父母向子女多解釋沉迷玩手機的壞處，並一同制定適當使用手機的時間。

（星暹日報、星洲網）