【最忠心的朋友】鬥牛犬捨身保護小主人　遭毒蛇狠咬4口身亡

狗狗是人類最忠心的朋友，美國佛羅里達州一隻8個月大的鬥牛犬日前和兩名年幼主人在庭院玩耍，突然之間一條毒蛇出現，鬥牛犬為了保護小主人，最後被蛇咬了4口，隔天毒發身亡，狗狗英勇的行為感動不少網民。

理查森一家之後為Zeus舉行了喪禮，孩子圍住Zeus說再見。（gofundme 圖片）

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事發在美國奧蘭多（Orlando），23日下午6時多，鬥牛犬「Zeus」和狗主理查森（Gary Richardson）的兩名兒子在家門外玩耍，突然之間一條毒蛇向他們走近，並想攻擊兩名小朋友，Zeus即時撲向毒蛇阻止，結果被咬了4口。

Zeus的臉即時腫起來，理查森指當時Zeus十分痛苦，他們馬上通知獸醫，注射解毒劑，此時Zeus還努力保持清醒，嘗試回應理查森一家的說話，不過直至第二日，Zeus不幸離世了。他們一家之後為Zeus舉行了喪禮，孩子圍住Zeus說再見。

咬死Zeus的是「珊瑚蛇」。（gofundme 圖片）

理查森形容Zeus是「我見過最忠心的狗狗」，又指「鬥牛犬是我認識最忠誠、溫柔以及有愛心的動物」，是牠救了兒子的性命。不少網民都指Zeus是勇敢的狗狗，希望牠可以安息，「令人心碎」、「Zeus在愛中離世」。

（綜合）