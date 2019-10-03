【可恥嗎？】妻人工高3倍　台男辭職做家庭主夫　被親戚鬧無出息

男人要上班工作，女人要相夫教子，是上一輩的觀念，但男人要做「家庭主夫」，實行起來不免受盡白眼。台灣一名爸爸在討論區分享，結婚時因為老婆的人工高自己的3倍，就答應辭掉工作，照顧女兒。婚後妻子將薪金一半交給他作家用，一家人過得很幸福，可惜他長期被親友斥責沒出息。不過，網民們齊心撐台男，說應該擺脫上一輩的思想，旁人總愛指指點點，但台爸說心太累，已經決定待孩子上小學後會重返職場。

台男和老婆商量後決定辭職照顧家庭，卻惹來親戚朋友辱罵沒出息。（示意圖／資料圖片）

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這名台爸在討論區「Dcard」發文，介紹自己已婚3年，結婚前老婆的月薪有12萬台幣（約3萬港元），自己的薪金有3幣台幣（約7500港元）。他坦言老婆婚前已懷孕，「肚子就有一個可愛的小仙女」，婚後老婆和他商討要不要當「家庭主夫」，待在家照顧女兒。

台爸前後想了3天才決定辭工，起初也擔心失去財政能力，會被老婆「拿金錢壓我」，但他的擔憂是想多了，老婆婚後將一半的薪金給他管，他沒亂花錢，每月還有錢剩下來。這段日子讓台爸體會到「真正愛情除了錢以外，更多的是彼此付出」。這段時間台爸把家裏打掃乾淨，也把女兒照顧好，回家前幫老婆買好飯，老婆回家時女兒還會跑過去抱抱，說辛苦了。

可惜日子一久，周遭的人開始鬧台男沒出息，親戚朋友看不起他，還當面對他說「一個男人不出去上班，沒路用」。台男大受打擊，所以到討論區問網民當家庭主夫是否很可恥。

網民咁睇↓↓

+ 6 + 5 + 4

網民們都認為當家庭主夫沒問題，質疑一些人把持傳統想法在一旁「碎碎念，就是會指指點點」，更有不少女網民坦言想有一個願意照顧家庭的老公。不過，也有網民建議待小孩上幼稚園或小學時再去上班，主要是怕孩子上學後，他會失去生活重心。

雖然得到不少人支持，但台爸回應指最近太常被攻擊，有點心累，就算老婆叫他不要在意，還是會放在心上。現在他已經和老婆商量好，等女兒上小學後回到工作崗位上。

（Dcard）