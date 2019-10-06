寵物旅館店員籠全開　未絕育貓公「一夜騎5母貓」　累到虛脫送院

「一夜七次郎」是部分男性夢寐以求的稱號，近日內地有一隻年紀輕輕的雄貓，住寵物旅館時「一夜騎五母貓」，在微博引起熱議。事源一名網民在十‧一當天外遊，將愛貓放到寵物生活館一天，登記時已特別註明主子尚未絕育，豈料店員餵貓時未有留意，一次過打開所有籠，將全部貓散養館內。 結果由夜晚到清晨出現「風起雲湧」的5小時，雄貓接連和最少5隻母貓交配，累得不省人事要住院。最令人生氣的是，店主竟稱母貓的主人們不打算配貓，向雄貓主人埋怨不知怎和別人交代！

樓主的愛貓因為在新環境及緊張，接連跟最少5隻母貓交配後累倒。(微博圖片)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

微博日前流傳一宗雄貓在寵物旅館「連騎多貓」的事件，網民「可怕的大王」發文稱，自己和太太趁十‧一假期出遊，把愛貓「趙小屁」送到寵物生活館中寄養一天，還特別標明貓咪尚未絕育以提醒負責照顧的店員。

原以為旅館很專業，殊不知店員在白天時沒有餵食，等到晚上才一次過打開所有貓籠餵食，更把貓咪們散養於單位內隨意走動，未有放回籠中就回家了。網民事後從閉路電視發現，從晚上10時多到清晨5時多，「攝像鏡頭死角不算，（可見的）視角裏我兒子就騎了5隻母貓」。他估計是有母貓發情了在叫春，然後母貓們「集體發情」，令事件一發不可收拾。

樓主的愛貓已經恢復，但牠「看起來比以前沉穩多了」。(微博圖片)

令樓主最生氣的是，店家解釋事件時竟說許多母貓的主人都沒打算配種，不知對方來接貓時怎樣交代，更一度要求他去交涉。樓主幾乎氣瘋，因為愛貓已累得不省人事，要住院打葡萄糖，但店家還要將責任推在客人身上。

網民得悉事件後，都擔心母貓們懷孕會造成流浪貓的問題，又質疑樓主為何不帶雄貓去絕育。樓主則解釋稱愛貓剛滿1歲，原打算秋天涼一點時再動手術，不料出了「意外」，又認為大家不應用人類的角度去想像動物交配，「母貓不發情，公貓是不敢騎的，貓不是人，這是誤區」。

他續指，愛貓有血統証，和母貓的主人交代時，對方都哭笑不得，後來和店家協商後，店主願意付雄貓的住院費，而懷孕的貓則會賠500元人民幣（約550港元），貓寶寶出生後如果不養可以放在店內代售。

事件引起網民熱議，樓主表示愛貓身體狀況已經恢復了，雖然事情屬嚴重的處理失當，但最終仍得到妥善解決，他還上載了愛貓的照片和大家分享。他又稱，相信愛貓是到了新環境加上緊張才會累到虛脫，幸好及時發現才沒出大事，笑稱若是在家裏「騎10隻都不會不省喵事」，而只有1歲的愛貓經過這種「艷遇」後，「看起來比以前沉穩多了」。

（微博）