爺爺家石縫發現貓B龍鳳胎　好心台妹願做新手貓奴照顧：從不後悔

遇見小動物需要幫助，不少好心人亦會伸出援手，更自願成為主人提供最幸福又安穩的生活。有一台灣女網民最近於網上撰文分享成為新手貓奴的經歷，她指上月於爺爺家發現有隻雌性貓B被困石縫並不斷呼叫，於是把牠拯救出來更帶回家收養，結果就開始貓奴的生活。

樓主連續收養貓B龍鳳胎，獲網民激讚有愛心。（Dcard討論區圖片）

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該台灣女網民於討論區「Dcard」撰文，表示上月30日在爺爺家煮午飯，突然聽到姑姑以前住的房間有貓B的叫聲，遂過去一看究竟。樓主一進門即扮貓叫，結果貓B即從床下走出來，但看見了樓主又走回床下。樓主後來一直待貓媽媽回來但亦無音訊，加上貓B似乎肚餓而不斷在叫，於是決定拯救小生命。

樓主坦言當上新手貓奴後其實亦相當辛苦，每天要定時餵奶及貓糧之餘，更不時要帶貓B到診所檢查及打針，所花費的金錢亦絕對不少。（Dcard討論區圖片）

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樓主大呻這是最艱辛的過程，她解釋房間一牆壁早前被挖土機挖穿，爺爺後來用石頭封住，而貓B剛好卡在石縫內，結果花了2小時搬開石頭才成功救出貓B，「終於搬開時奶貓立馬要咬我，我被她嚇了一跳」。

後來她抱起貓B發現是雌性，估計未足1個月，碰巧身上又有跳蚤，遂立即替貓B洗澡，最後更決定收養牠，改名為「麻糬」。

她坦言當上新手貓奴後亦相當辛苦，每天要定時餵奶及貓糧之餘，更不時要帶麻糬到診所檢查及打針，所花費的金錢絕對不少。而且貓B精力充沛，每晚玩到凌晨才願睡，然後很快又醒來嚷肚餓，與湊孩子幾乎是一樣，但樓主坦言從無後悔：「但是我還是很謝謝妳（麻糬），讓我遇見妳。」

其間樓主更收養了麻糬的同胞弟弟黑糖，又開設IG帳戶分享兩口子的日常生活萌照，吸引不少網民關注，又大讚超可愛，「只想看更多照片」、「可愛死了」、「樓主辛苦了、「我可以收養弟弟嗎」、「希望黑糖麻糬快快長大」。

（Dcard討論區）