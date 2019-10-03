「你住公屋有乜嘢地位？」引爭議　方健儀：我以住過公屋為榮

周三（10月4日）在港鐵大圍站附近，警民衝突及互相對罵期間，有警員對市民喝罵，失言指「你住公屋有乜嘢地位」，引來網民極大回響。前無綫主播方健儀，今日亦在其fb分享自己住公屋的小時候，直言以住過公屋為榮，強調修養比金錢更重要。

【住公屋名人】方健儀在其fb分享兒時在公屋拍攝的家庭照，指以住過公屋為榮。（方健儀fb圖片）

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原來方健儀小時候居於新田圍邨。（資料圖片）

據房委會2017年公布，全港約有75.6萬公屋住戶，按年增長相信公屋戶數量現已逼近80萬大關。正因不少人都是公屋出身，昨晚警民衝突中一句「你住公屋有乜嘢地位」，即時引起廣泛討論，不少網民都鬧爆有關說法極不尊重，反嘲警察宿舍其實也屬於公屋。

前無綫主播方健儀，今日在fb發帖，並上載自己小時候和家人在沙田新田圍邨拍攝的家庭照，她指上星期出席一個公屋活動後有感而發，「真心講，我確係以住過公屋為榮。如果一定要將一個人的所有條件秤一秤，我認為，修養比金錢更加重要。」

沙田及大圍區警民衝突，防暴警爆出住公屋有什麼地位的爭議說話，引來網民關注。

不少網民深有共鳴，爭相留言稱自己也是公屋仔、屋邨妹，不少人都大讚住公屋成長留下不少美好回憶，直言當中那份濃濃的人情味，有錢也買不到。