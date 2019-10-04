警長劉澤基亮相央視　透露棄新西蘭改安排子女內地升學

今年7月30日在葵涌警署外的衝突中，警長劉澤基舉槍的畫面被傳媒拍下，相片傳到內地後廣受歡迎，內地民眾更暱稱其為「光頭警長」。他最近獲邀參加國慶70周年慶祝活動，並與曾經拍片挺他的央視女主播海霞會面，期間，劉澤基透露已放棄安排子女到新西蘭升學，明年將改為安排他們到內地讀書；他又批評香港的傳媒已無法報道事實，有如作家「在寫小說」。

央視女主播海霞曾在今年8月7日拍片大讚「光頭警長」劉澤基，稱「香港警察，你們在一線守護社會安寧，14億中國人站在你們背後守護你們。劉Sir，我們挺你。」央視周四 （3日）上載劉澤基在北京與海霞見面的片段，訪問中劉澤基指香港的傳媒形容香港警察是「黑警」，但內地的意見卻相反，令他感到落差很大；他又批評香港的傳媒已不能做到「報道事實」，猶如「作家」、「是在寫小說」。

劉澤基續謂，很感謝中央電視台支持他，而國家現在已成為他的靠山，「如果沒有國就沒有家，國家就是一棵大樹，我們是住在大樹裏的小鳥，如果國家倒下來，我們每一個人都不存在」；他又批評香港的年輕人，「香港現在的情況是年輕人不懂得自己是中國人，不認自己是中國人，說自己是『英國人』、『美國人』，很悲哀的，如果他們可以看到這片段，可能他們不會這樣。」

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獲贈《我愛讀古詩》助子女學普通話

央視在現場直播國慶閱兵時，還特別近鏡拍下劉澤基；海霞問他對閱兵有何感受，劉澤基說印象最深是群眾遊行，「有很多老兵坐大巴出來，我覺得他們應該很老了，行動也不方便了，我心裏面很感動，他們是在中國最艱難的時候，為我們打拼出現在的中國的一群人，他們的努力鑄就了我們現代的中國。」

劉澤基表示，自己印象最深刻的民族英雄是岳飛，但坦言不會背誦岳飛著名的《滿江紅》。

另外，他透露近期的經歷影響了他對孩子未來的升學安排，直言「如果你讀書卻沒有分析能力，沒能分出黑白，你就和沒讀書一樣。」最後海霞贈送劉澤基一套名為《我愛讀古詩》的書，希望這有助他的子女學習普通話。