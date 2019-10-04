【絕望之旅】氫氣球繩索斷裂失控升空爆開　內地母子高空墮地慘死

向上向下都是死路一條，這個氣球到底令人有多絕望！內地十一國慶日當天，山東煙台馬家溝景區發生觀光氫氣球奪命意外，一對母子乘坐氫氣球升到半空時，連接地面繩索斷裂，氣球持續升空爆裂，大大個白色氣球變成一陣煙，母子二人高空墮地慘死。當地公安部門初步確定氫氣球項目屬違法，定性為刑事案件。馬家溝景區已暫停遊樂場所有項目。

母子坐上氫氣球，不料繩索斷裂。(微博影片截圖)

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不少遊客趁國慶假期遊玩，10月1日，一對母子乘坐馬家溝景區的氫氣球，卻發生恐怖意外。從現場影片所見，母子坐上的氫氣球設備簡陋，一個巨型的氣球用繩索吊住一個架子，下面掛着兩張不大的椅子，坐上後去遊客會雙腳懸空，而整個氣球就用繩子固定在地上，限制上升的高度。氫氣球升起時，母親狀甚輕鬆，雙腿疊着還向其他人揮手。

氫氣球失控升上高空。(微博影片截圖)

氫氣球升到高空後爆裂，兩母子從高空墮下死亡。(微博影片截圖)

突然間，用來固定氣球的繩子斷裂，令氫氣球失控升空，在場者見狀頻頻尖叫兼慘叫，高呼「怎麼鬼啦」、「為什麼下不來呀」、「完了、完了、死了」，還有女遊客詢問：「她們有降落傘嗎？」可惜是，氫氣球升到高空後爆炸，母子由高處墮地死亡。

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網民看過影片後大呼恐怖，認為遇害的媽媽自己顧不了之餘，還要看着兒子無助的神情，「不是往下墜的時候絕望，是往上升的時候更絕望吧，氣球繩子斷了，回不到地面，坐在上面只能眼睜睜的看着氣球往上升到最高，然後爆炸」。亦有人怒轟當局為何審批這個項目。

景區職員指，氫氣球項目不屬於景區，是由另一經銷商負責，基於合作關係，門票包含了坐氫氣球的活動。公安機構認為項目是非法行為，屬刑事案件已介入調查，當地應急管理局稱已成立事故調查組。景區以設備檢修為由，公布於國慶期間暫停營業，正進行善後工作，景區會對已購票遊客做退票處理。

（新京報／微博）