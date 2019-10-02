內地醫生手術室收病人「大利市」　影片曝光被停職　網民竟鬧爆…

過去不時流傳內地醫生要私下收錢才動手術的事件，最近一段家屬贈「利市」的影片熱爆微博，片中可見一名醫生在手術室內收取病人家屬大疊鈔票，旋即引來熱議。院方解釋北京天壇醫院的專家趕來山西動手術，這是給他的「勞務費」，更有業內人士稱這種情況很常見，不過事件曝光後，專家和醫院都被指有違規行為。許多內地網民認為這是互惠互利的事情，更炮轟家屬錄影過程，害了縣內其他病人，「以後哪個專家還敢來洪洞」。

內地有病人在手術室內向醫生付了大疊現金，引發爭議，但網民卻群起批評病人及家屬。（梨視頻截圖）

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病人透露，收錢的是洪洞縣人民醫院神經外科主任(左)，他負責將錢轉交給操刀的專家。（梨視頻截圖）

這段影片攝於7月20日，山西省南部洪洞縣62歲病人韓春林因腦梗塞入洪洞縣人民醫院，要在神經外科做支架手術，施術者是由北京天壇醫院搭飛機來的宋姓專家。從最近傳出的影片所見，當時一名醫生從窗口收取了家屬一大疊的現鈔，院方稱那是給北京專家趕來的報酬，病人家屬也同意，而費用為何不從醫院財務中支付，而是在手術室向病人收取，院方承認「不太規範」、「下面醫院都這樣」。

內地傳媒在上月中已報道事件，稱院方會介入，但日前傳出幫忙轉交費用的醫生被停職，引發網民熱議。事件中的韓姓病人受訪時稱，洪洞縣醫院內的醫生沒有相關手術經驗，1萬元人民幣（約1.1萬元）是給專家到來治療的「勞務費」，也承認「那紅包是我給的」。

韓某稱影片中拿錢的人是醫院的神經外科主任王醫生，錢由王醫生轉交給專家，他收錢時透露手術很難，放了一個支架，撐歪再放一個支架，不能同時完成。然而，目前這名王主任被停職，縣衛生局正介入調查。韓某說利市的問題要由洪洞縣衛生局解決，會再做一次支架手術，「對方免費給我們做」。

內地網民咁睇↓↓

+ 10 + 9 + 8

有熟悉專家「勞務費」的業內人士透露，有兩種情況會從別家醫院找專家，第一是基層醫生經驗不足，處理一些複製問題時要請外援，會徵詢病人及家屬意見請專家；另一情況是病人家屬去醫院排不上隊，或是「耗時耗力耗錢」，病人想在本地醫院治病，但卻對本地醫生不信任，所以才請了外地專家。專家從外地來需要的費用無法從住院費收取，只能由病人家屬交給院方，再轉交給專家，有時是患者直接交錢給專家，更表示這種情況很普遍，每個月都會有幾宗請專家的手術，因為大醫院人才愈來愈多，基層醫院人手愈來愈少，每間醫院都會有這樣的問題。

有內地網民稱，這種一線城市專家收酬到外地做手術的現象，稱為「飛刀」，在中國醫療條件不均衡的情況下，對病人、本地醫院及外地醫生來說，是一個三贏局面。不少人鬧爆影片可能是由家屬曝光，更為執刀專家抱不平，光交通和住醫的費用，1萬人民幣的費用不算多，「不知道一切同意又錄影曝光意欲何為？」。

是次事件的判決文書上，明言「飛刀」醫生開價過高或手術失敗導致的糾紛不少，正因為是「潛規則」，所以更需規範化。亦有內地律師表示，按現行《醫師外出會診管理暫行規定》，請專家的費用應由醫院的財務統一支付，醫生不得索取病人的錢，故該醫院及「飛刀」專家的確存在違規行為。

（綜合）