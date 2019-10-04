澳洲休班警狂擲石頭虐袋熊　影片曝光網民鬧爆：是保護市民的人？

澳洲近日瘋傳一段休班警殘忍地虐待袋熊的短片。片中可見兩名男子開車尾隨一隻慌忙逃跑的袋熊，其中一名男子更下車拿起石頭猛砸袋熊，袋熊被打得站不穩跌倒，最後更被石頭砸向頭部，最後受重傷倒下，一直在車上拍片的男子更大喊：「兄弟，你殺死牠了。」警方其後確認施襲者為休班警員，將徹查事件；南澳警察局局長史帝芬斯（Grant Stevens）強調有關行為極之可惡和無法接受，形容同僚也對其舉動感到厭惡。

影片開初已見小袋熊在路上走避。（Wombat_Awareness_Organisation fb片段截圖）

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影片於周三（2日）由當地袋熊保護組織「Wombat Awareness Organisation」經Facebook發布。影片顯示兩名男子開車在公路上追趕袋熊，一名赤膊男子更下車拿起石頭攻擊袋熊，嚇得袋熊拼命逃跑，該名男子從後追趕，繼續向其擲石，直至袋熊被擊中頭部倒下。其間他更對在車上拍片的同伴舉起拇指，面露笑容，最後又高舉雙手。車上男子亦喝彩說：「兄弟，你殺死牠了。」

影片一出，即惹來眾多網民批評，市民更發起網上聯署敦促政府跟進，包括立法直接禁止用石頭擊殺袋熊。不過，由於法例允許當地原居民獵殺袋熊，而施襲者為原居民；有長老向傳媒表示，擲石是原居民其中一個殺袋熊覓食的方法，「這是我們文化的一部分」，批評相關聯署反映公眾「對這種文化缺乏理解」。

據澳洲廣播公司（ABC）報道，涉事休班警未有回應事件。南澳警察廳長榮格（Corey Wingard）表示，不應縱容相關行為，但未有透露該警員會否離職。對此，大批網民在帖文留言狠批該名警員，更稱無法忍心看完整條影片。有人說：「這看到隻可憐的小袋熊一直走避以求保命，我實在無言以對」；對於施襲者為警員，網民批評「這就是我們本應相信可以保護市民和社區的人嗎？這行為太差勁了，沒有任何藉口可解釋這件事」。

（美國有線電視新聞、澳洲廣播公司）