A0男為奪追女神　整PowerPoint分析點解兩人要約會　結果…

毒男要突破A0，除了勇氣，還需要智慧！美國一名未嘗戀愛的男生，向心儀女生「探討」雙方拍拖的可能性時，對方笑稱要看一下支持兩人戀愛的數據。結果男生真的精心製作了一個PowerPoint，分析兩人到底「有幾夾」，還老作一些數據去支持自己，結果成功奪得女神芳心。故事被好友放到網上後極為振奮人心，PowerPoint戰術突顯了敢於突破的重要性。而男生成功追到女神後，整個人「靚仔咗」，證明愛情魔力有多大。

美國男生做了一個PowerPoint去分析和他拍拖有多好。（IG影片截圖）

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男主角摩蘭奴（Berner Moreno）與女神哈里斯（Nicole Harris）在亞利桑那州一所高中讀書，但同校時一直未有交集，直至上大學時才透過共同朋友介紹認識。雖然哈里斯覺得男方很可愛，但兩人只是朋友關係；反觀摩蘭奴卻對哈里斯心動，心思思想與對方拍拖。

哈里斯接受外媒訪問時稱，摩蘭奴表示希望她成為「他的第一個女友」，當時她開玩笑稱，要看一下為什麼兩人要拍拖的數據。豈料摩蘭奴接受挑戰，過了幾天，摩蘭奴在哈里斯和一班朋友面前，在屏幕打開PowerPoint做簡報，解釋兩人為何應該約會，以及在一起後會有多美好。摩蘭奴笑言，他之前在課堂中學習到，如果要說服別人，就要展示數據和背後的邏輯，但他承認自己當時緊張得要命。

Berner Moreno憑創意奪得女神芳心，一嘗初戀。（IG影片截圖）

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簡報過程中，摩蘭奴假設了兩人拍施會有多好，又用星座講解兩人「有幾夾」，更列出自己的性格優點。不過，為了追到女神，摩蘭奴引用的部份數據卻是純屬虛構，而很明顯他的目的達到了，因哈里斯笑到見眼唔見眼，爽快地答應約會。摩蘭奴的好友將拍下的影片分享到IG等社交媒體，結果其創意求愛簡報廣受歡迎，很快就獲得逾6萬個讚好。

摩蘭奴在去年12月用PowerPoint示愛，成功擄獲女神芳心，兩人已經拍拖10個月，哈里斯甜到漏大讚男友，還經常在IG無恥放閃，又有意無意讚男友很可愛。而參考摩蘭奴求愛簡報時的模樣，再對比和哈里斯拍拖後的樣子，有理由相信他曾被女朋友大改造，因為他「脫獨」後明顯變英俊了。

（Unilad）