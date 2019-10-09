醒目囡玩三文魚籽攬枕　四圍塞魚籽要台媽搵餐飽　斷正表情勁搞笑

小朋友的搗蛋能力與創意一樣驚人，不過家長看到他們的可愛表情亦「嬲唔落」！台灣一名媽媽在facebook分享，稱日前換購了一個三文魚籽壽司造型攬枕，上面的魚籽可以一顆顆拆下來。女兒發現後常常把魚籽拆下到處塞，甚至藏到空氣清新機的空隙內，令媽媽哭笑不得，大嘆現時「每天都要找尋那些鮭魚卵」。網民看到帖文後紛紛笑翻，但最搞笑的還是女兒塞魚子時「斷正」的表情，令許多人大呼可愛：「怎麼有種抓到現行犯的感覺？」

女兒將三文魚籽偷偷塞入空氣清新機的風口。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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該台媽在facebook群組「爆怨公社」發文，說日前在壽司店換購了一個三文魚籽壽司公造型抱枕，原先是覺得可愛才換購，但回家發現上面的魚籽可以一顆一顆拆下來，還覺得「自己花一樣的錢就選比較新奇的」。

不過，好奇的女兒返家後即盯上了這個抱枕，令台媽大呻：「我錯了，我女兒實力不容小覷，我每天都要找尋那些鮭魚卵，氣氣氣氣氣！」原來女兒發現魚籽可拆下後，經常將魚籽到處塞，令她常常要「反轉」家中找回魚籽。

女兒塞魚籽時被媽媽斷正。（fb群組「爆怨公社」圖片）

從照片所見，女兒除了將魚籽「攝入」窗框中，還將一排的魚籽塞入空氣清新機的排風口，要翻開風葉才能看見，而女兒塞魚籽的畫面更被媽媽拍下，樣子看起來既奸詐又有點慌失失。

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網民笑稱樓主女兒非常有創意，紛紛說要去買一個類似的抱枕給子女玩。許多人則聚焦在女兒被「斷正」抓到的表情，笑言：「偷藏被抓到的表情好可愛喔！」

（fb群組「爆怨公社」）