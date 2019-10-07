【台灣旅遊】宜蘭美食一日遊行程只食一樣嘢　網民爆笑：厭世之旅

只要碰到連假，除了要手速訂下CP值高的住宿與車票外，再來就是找當地有什麼好吃好玩的啦～而有位網友在近期分享了一張關於宜蘭遊玩的日程表，台灣國慶連假就快到了，看到如此貼心的清單本想秒速按下儲存鍵，但仔細一看內容卻讓大家都笑翻了！

網友分享宜蘭美食一日遊行程。（Facebook@爆廢公社二館）

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…確定要玩這麼大？點圖看網民爆笑留言▼▼▼

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不只宜蘭，其他縣市一日遊推薦來囉A__A

說到宜蘭，大家都會自動聯想到三星蔥很有名，有了這張滿滿的蔥油餅清單，這下不用買蔥回家煮也能吃好吃滿，還是熱熱的溫度喔，而說到美食怎能不為自己家鄉出聲，其他人也紛紛貼上別地的美食一日遊，嗯…可以當作加減參考一下啦（點圖看美食遊行程▼▼）

想必大部分人應該都不會選擇走這趟「滿滿蔥油餅之旅」XD，不過也有少數網友提到清單上的店家若照著順序去吃其實路很不順，真的想去的人記得再自己規劃一下路線喔～

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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