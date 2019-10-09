【健康百科】台女摸完雞蛋無洗手　隨即進食令大腸九成壞死險喪命

雞蛋是常見的食材，不過即使蛋穀表面乾淨亦不可以輕視衛生問題。台灣就有一名女子於觸摸雞蛋之後，沒有洗手就直接進食，之後出現腹瀉等症狀，看醫生才知道大腸幾乎全條壞死，緊急進行手術後才保住性命。

一名台女於接觸雞蛋之後，相信因為沒有洗過手就進食，令到大腸出現壞死九成的情況。（資料圖片）

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該名台女因為工作關係，經常需要觸摸雞蛋，不過相信她因為摸完雞蛋之後及進食之前沒有洗手，結果身體出現腹瀉及發燒等症狀，需要到醫院求醫。當時長庚醫院大腸直腸外科主治醫生蔡鎧隆發現她的腹部十分之硬，亦出現血壓不穩情況，醫生檢查後發現她的大腸已經腫成一般人的2倍。

照過X光之後，蔡鎧隆醫生發現女子的腸壁出現空氣，即代表已經壞死，而且比例達到整條大腸的九成。女子同時都出現結腸症、敗血病等併發症。醫生即時為女子做緊急手術，將大約100厘米的已壞死大腸切除，並植入臨時人造肛門，以保住女子性命。

醫生表示，類似情況其實很少見，相信其中一個原因是女子本身免疫力都較低。（資料圖片）

蔡鎧隆醫生指女子的情況不常見，原因之一可能是她本身免疫力較低，而且有輕微糖尿病，而她在觸摸了有沙門氏菌的雞蛋之後，又沒有洗手就進食，結果出現是次的病症。

（東森新聞）

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