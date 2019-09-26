【健康百科】午睡4大神效你要知！　不過瞓得太長可能有反效果

雖然香港工作文化之中沒有午睡習慣，但如果可以「午後眠一眠」其實對身體有一定好處。有睡眠專家表示，午睡對沒有睡眠問題的人而言是恰當的，而且對身體可以有4個好處，例如減低心臟病的機會及讓思維拾回清醒等等。

睡午覺對身體其實有益，不過要先看本身睡眠質素是否良好。（GettyImages／視覺圖片）

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維特（W. Chris Winter）是夏洛茨維爾神經學及睡眠醫學診所的睡眠專家，亦曾撰寫書本教人如何處理睡眠問題。他說如果一些人本身一直都睡得很好，只是間中有一次睡得不好，又早上「鍾下鍾下」，午睡一小段時間的確有幫助。不過如果本身已經有失眠問題或者難以入睡，午睡反而可能令正常睡眠時間的睡意減少，導致惡性循環。

如果要睡午覺，維特建議應該以20至25分鐘為限，再長時間可能會有反效果。可以的話，每一次午睡都應該在同樣的時間，使腦部知道應該何時休息及醒來。維特認為，午睡時間安排於下午2時之前最理想，可以避免影響晚間的睡眠。

即使未能真的睡覺，合上眼休息一會兒都有好處。（資料圖片）

即使不能睡着亦不是一個大問題，維特表示，強迫自己在特定時間睡覺可能會形成壓力。如果在一間黑暗的房，睡下鞋，合上眼，想像一些輕鬆的事，即使不是睡覺，作為一段休息時間都有明顯功效。

睡午覺亦有4大功效，首先有研究指出，每周午睡1至2次的人遇上心臟病發及中風的機會較低，相信是因為午睡可以減低壓力，從而達到相關效果。

另外午睡亦可以修復人的免疫能力，又有研究曾經強迫11名健康的男子只能在晚上睡2小時，然後再分別給一些人於早上睡30分鐘、下午睡30分鐘、及直踩至晚上才睡覺，然後發現午睡可以令一些與壓力及免疲力有關的指標回到正常水平。

午睡有4大功效，對身體十分有益。（《告白夫婦》劇照）

午睡亦可以令人的思維回復清醒，有研究指出人在學習一件事之後睡午覺，可以令腦袋更加良好地理解相關訊息。而人在睡醒的時候思路會更加清晰，更加容易解決問題，取得結論。

最後一樣就是可以加強記憶力，有研究曾比較持續溫書及溫書期間午睡的年青人，發現曾經午睡或休息一小時的人於繼續溫書時有更好的記憶力，而且之後亦有更強的警覺性，提高了做事的效率。

（Livestrong）

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