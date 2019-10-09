準新郎無錢買戒指　唔蒙面兩手空空劫銀行　搶完去畀婚宴場租

美國德州30歲男子邦珀斯（Heath Bumpous）因為無錢買戒指給未婚妻，加上欠下婚宴場地費，上周五（4日）竟然打劫格羅夫頓市（Groveton）一間銀行。警方表示，從來沒見過類似的銀行搶劫案，因為邦珀斯犯案時不但沒有蒙臉，甚至沒有拿出槍或刀來威嚇銀行職員，只是冷靜地要求銀行職員將錢放入袋中讓他拿走。

德州三一郡（Trinity County）警長華萊士（Woody Wallace）表示，當日邦珀斯沒有戴上面罩，大搖大擺地從銀行正門走進去，「銀行職員說他看起來沒有傷心、憤怒或心急，非常冷靜，直接走進去要求把錢交出來。這實在有點瘋狂，我從來沒有見過這種事」。

邦珀斯犯案時對銀行職員稱「我不想讓任何人受傷」，銀行職員擔心他身上可能有槍械，於是乖乖地將大概7000美元（約5.5萬港元）放進了他提來的袋中；之後邦珀斯離開銀行及脫掉衣服，直接駕車去婚宴場地「Cochino Lodge」，並向工作人員支付了2600美元（約2萬港元）場地費。

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未婚妻勸說終自首

邦珀斯之後打算用餘下的錢來買結婚戒指，此時其未婚妻就透過社交媒體，看到銀行閉路電視拍下了他的身影，隨即傳了短訊給他，問道「你剛才是否去打劫銀行？」然而，邦珀斯並沒有回覆，未婚妻把片段的截圖傳過去，邦珀斯才致電給她。經過未婚妻一番勸說，邦珀斯決定自首。警方事後將他拘捕，並從「Cochino Lodge」取回場地費。

邦珀斯向警方供稱財政有困難，且有精神健康出現問題；警方在邦珀斯的車上找到一支0.38口徑手槍，惟他在劫案現場未有展示或聲稱自己擁有槍械，現仍在調查他到底是否有預謀打劫。邦珀斯已被控嚴重搶劫罪（aggravated robbery），保釋金達30萬美元（約235萬港元）。