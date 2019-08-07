賊仔拎生果刀打劫便利店　反遭霸氣老闆擸半米長開山刀嚇走

內地有不少小本經營的便利店，不時成為賊人的目標。早前一名賊人凌晨時分進入一家24小時營業的便利店，裝作要購買打火機並以手機付款，其後趁機亮出生果刀要脅正在玩手機遊戲的老闆。老闆發現賊人的舉動後，竟然毫不驚慌，更淡定從櫃台下拿出一把半米長的開山刀指向對方胸口，賊人沒料老闆有此一着，即時嚇得落荒而逃。

一名白衣賊人早前於一家便利店裝作未能付款，並趁機亮出生果刀要脅正在玩手機遊戲的老闆。（鳳凰網視頻截圖）

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據內地傳媒報道，事發上周五（2日）凌晨1時許，一名身穿白衣的獨行賊走進一家通宵營業的便利店，取了一把生果刀後，便到收銀處以打火機扮作手機拍向感應器付款。正在玩手機遊戲的老闆很快便識破，叫他直接付現金，白衣賊其後稱自己只能用手機，沒有現金，同時暗中拆開生果刀的包裝，打算威脅老闆。

老闆處變不驚，拿出一把半米長的開山刀指向對方胸口。（鳳凰網視頻）

一按即睇事發過程：

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老闆見到白衣賊拿刀後毫不驚慌，淡定又霸氣地從櫃台下拿出一把半米長開山刀，一手揮甩刀套，指向白衣男質問：「你想幹什麼？」白衣賊沒料老闆竟然早有預備，只好裝作鎮定，稱要付款給他，老闆聞言繼續用開山刀指住白衣賊，喝令他放下生果刀，白衣賊即被嚇倒，放下小刀落荒而逃。老闆趕走賊人後，繼續淡定地繼續玩遊戲。

老闆趕走賊人後，再次淡定地繼續玩遊戲。（鳳凰網視頻）

事件引起內地網民熱議，不少人均大讚便利店老闆處變不驚，「見慣大場面」，笑指事件「反映裝備的重要性」，又開玩笑指「店東看來是個有故事的人」、「現在還有人去超市搶劫？成功了又能搶到幾個錢，90%都無現金支付了」。亦有人質疑，事件曝光後老闆可能觸犯藏有管製刀具的罪名，「然後刀被警察沒收了，拘留三天」、「希望店主不要被派出所沒收管製刀具」。

（鳳凰網視頻）