美國佛羅里達州奧蘭多環球影城（Universal Orlando Resort）一名扮演動畫電影《壞蛋掌門人》（Despicable Me）角色「犀利哥」（Gru）的工作人員，今年3月與一名患有自閉症的7歲黑人女童合照時，做出被指帶有白人至上主義的倒轉「OK」手勢，結果遭女童的家人投訴散播種族仇恨。環球影城發言人上周六（5日）表示，無法接受有關員工的不當行為，決定將其解僱。

40歲男子津格（Richard Zinger）與35歲妻子蒂菲妮（Tiffiney）今年3月帶着兩名兒女前往奧蘭多環球影城遊玩，在酒店遇見「犀利哥」，隨即興奮地安排子女跟「犀利哥」合照，還打算邀其共晉早餐。然而，夫婦二人後來翻看旅行拍下的照片，卻發現扮演「犀利哥」的工作人員將手擱在愛女肩膊時，竟做似是上下倒轉的「OK」手勢。

津格與蒂菲妮非常驚訝，但為了避免誤會，決定先翻查有關錄影片段，結果斷定「犀利哥」是先示意他們的女兒站到他身邊，然後才做出有關手勢。津格表示，那個手勢絕對不僅是「OK」的意思，而是帶有「白人至上」的含意，他對此非常痛心，決定向環球影城投訴。

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環球影城表示，已向津格一家人提供免費的樂園門票和禮物卡作為補償，並決定解僱涉事員工。發言人稱，對事件感到非常抱歉，不希望這樣的事情影響到遊客的體驗，形容有關員工的做法不可接受，現已採取措施，避免同類事件再發生。

三指向下的「OK」手勢在今年9月底被「反誹謗聯盟」（Anti-Defamation League）列為象徵仇恨的符號之一；今年3月在紐西蘭清真寺槍殺51人的疑犯塔蘭特（Brenton Tarrant），出庭時亦曾對鏡頭做出有關手勢。