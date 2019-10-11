日本30年前花15億日圓建中國風公園　人氣勁慘淡最後靠佢哋打救！

去到日本見盡各式各樣的和式公園，原來山梨縣還有一個特色中國風公園，但30多年來參觀的遊客少得可憐，連當地人亦表示無興趣，人氣可說是超慘淡。不過最近公園竟然獲得一班「神秘救世主」青睞，更成功打救公園人氣，連網民亦稱非常不可思議，「他們拯救了這個死氣沉沉的地方」。

日本政府於30多年前大花15億日圓興建大門碑林公園，不少石碑、中國歷代書法家的書法作品亦成為園內的特色之一。（NHKG片段截圖）

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山梨縣出名郊區多，而且人口分佈在關東地區來說亦算少，想不到在市川三鄉町，就有個充滿中國風的「大門碑林公園」。日本政府於30多年前大花15億日圓（約1.1億港元）興建公園，不少石碑、中國歷代書法家的書法作品亦成為園內的特色之一。

但可惜公園多年來參觀人數寥寥可數，當地居民對公園的評價多數負面，「不知公園的存在意義是甚麼」、「去過一次之後也沒太大興趣吧」。有住在附近的書法老師更坦言，其實不懂書法的人根本不會欣賞園內的石碑或是其他書法作品，他們對公園難以產生興趣。

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不過近日有網民於Twitter上載相片，可見有cosplayer在公園內拍攝。原來近期不少 cosplayer會到園內拍寫真，因為園內的涼亭、宮殿等建築可作為拍攝背景，加上公園批准任何人士可持刀、劍等武器內進，公園人少揮舞起來也不怕影響他人，對於不少裝扮成中國歷史人物的cosplayer而言是個天堂。

公園管理員指，雖然大部份日子依然無人參觀公園，但近期正因cosplayer的出現，令參觀人數有上升趨勢。有網民指日本內很少有中國風的建築或地方，cosplayer可以說是公園的救世主，「公園也被拍得很吸引」、「好像真是在中國拍照一樣」、「公園應該不會關門大吉吧」。

（NHKG）