【多圖】大阪神社可愛吉祥物御神馬登場　hea住食草散步超梳乎

準備去大阪旅遊的人要注意了，「吉川八幡神社」最近成為Twitter的熱搜關鍵詞，原來是因為神社最新吉祥物御神馬いづめ（Izume），吸引了大批遊客前往，親睹其可愛面貌。其實神社亦有為Izume開設Twitter帳戶分享牠的日常生活，除了參與儀式，牠每天的生活就是吃東西和散步，不少網民笑言是世上最舒適的荀工，更言非常妒忌。

吉川八幡神社最近成為Twitter的熱搜關鍵詞，原來最近有隻御神馬いづめ（Izume）成為了神社的吉祥物。（「yoshikawa8izume」Twitter圖片）

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今年2歲的いづめ（Izume）來自北海道一養馬場，其後於今年6月就被送到位於大阪府豊能郡豊能町的「吉川八幡神社」。神社於平安時代創建，至今擁逾千年歷史，而神社所奉祀的八幡大神相傳有一匹馬伴隨在側，加上為了迎接今年的新天皇和改年號之際，Izume於是成為了神社的御神馬兼吉祥物。

Izume又不時露出趣怪表情。（「yoshikawa8izume」Twitter圖片）

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Izume的名字取自於當地一傳統運動－弓道，牠性格乖巧又親切，神社職員亦對牠愛護有加，不時帶到神社後面的大草地散步和吃草，非常寫意。Izume似乎亦知道自己的職責所在，習慣了神社的生活後，每次散步回來亦懂得對神明鞠躬行禮，非常「識做」。

Izume外表乖巧，其實性格非常調皮，不時露出趣怪表情。

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作為御神馬，最重要的職責就是參與神社的儀式。而在上月，Izume順利參與第一場儀式，負責載着神宮於鎮上巡迴，結果引來大批民眾的目光及圍觀。神社為了讓大眾更認識本來的歷史，重新設計騎射繪馬和御守，Izume亦變成遊客的新打卡目標。

其實神社職員亦有為Izume開設Twitter帳戶，展示牠最調皮的日常生活。原來牠最愛吃香蕉及胡蘿蔔，只要見到這些食物即刻雙眼發光，而且前腳會踢起來，動作超爆笑。Izume又不時露出趣怪表情，不少網民大讚牠非常可愛，「很想近距離接觸Izume」、「樣子很純真呢」、「希望牠一直健康快樂生活。」

（Twitter、MBS）