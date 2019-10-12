烏克蘭女生只求老公月入8000元　台男曬金髮老婆讚賢妻良母：很爽

識娶一定係娶烏克蘭美女做老婆？日前台灣討論區熱傳一段烏克蘭街訪片段，當地受訪女生對另一半月薪要求僅為1000美元（約7800港元），更視男人為一家之主，令不少男網民問「娶烏克蘭老婆真的非常爽嗎？」有台灣人夫則留下索爆金髮老婆的照片曬命，大讚烏克蘭老婆很體貼，絕對是賢妻良母，讓一眾網民非常羨慕。

日前台灣討論區熱傳一段烏克蘭街訪片段，當地受訪女生對另一半月薪要求僅為1000美元（約7800港元），更視男人為一家之主。（YouTube截圖）

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有網民早前在台灣討論區PTT發文，指「有沒有娶烏克蘭老婆真的非常爽的？」並轉載一段YouTuber在烏克蘭基輔的街訪，問及當地女生擇偶條件，對於男伴的月薪平均只要求約1000美元，並一致認為家務應由女生負責，男人亦是一家之主，更指很多烏克蘭女生都對中國男生有好感，甚至努力學習中文。

帖文引起熱議，更釣出一個自稱娶了烏克蘭老婆的男網民親自回應：「我覺得蠻爽的！」他指烏克蘭、俄羅斯等國家的美女比例較高，但長相普通的女生還是頗多，亦蠻主動的，他自己一年要去3至4次俄羅斯，就被搭訕過無數次，可能是因整個地區的女性比例高於男性。

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他在帖文中分享了可愛女兒的照片，及與金髮老婆親密合照，大讚對方很體貼，不但在台灣上課努力學中文，下課就回家陪小孩，「每個月還做作帳給我，多給的還會要我存起來不要跟她說，她怕亂花」，一眾男網民看過後無不羨慕，更大讚樓主老婆身材火辣，混血女兒亦很可愛，笑言「女兒我先訂下來」、「岳父大人好」。