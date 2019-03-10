「家長以為會傳染」　烏克蘭美女全身佈黑痣　IG公開相片勉勵他人

人無完美，每個人都有其優點及缺點，就如烏克蘭籍美女Yulianna Yussef，她天生患有罕見的先天性黑色素痣（Congenital Melanocytic Nevus, CMN），無論整個後背，就連手腳亦佈滿大小不同的黑痣。過去的她曾經非常自卑，遭人欺凌，甚至足不出戶逃避他人的目光，但她發現要改變現狀必先拾回自信，「我希望自己過快樂、健康及感覺有自信，現在我做到了」。

烏克蘭籍美女Yulianna Yussef天生患有罕見的先天性黑色素痣（Congenital Melanocytic Nevus, CMN），無論整個後背，就連手腳亦佈滿大小不同的黑痣。（「yulianna.yussef」IG圖片）

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今年25歲的尤莉安娜（Yulianna Yussef）是位烏克蘭混血兒，現時她是位IG紅人，擁逾10萬粉絲追蹤。尤莉安娜看來與其他女生無異，有自信而漂亮，但其實這一切都得來不易，全因她天生患有先天性黑色素痣（Congenital Melanocytic Nevus, CMN）。

全球僅得約1%的初生嬰兒患有此病，尤莉安娜除了後背有巨型黑痣，就連手腳亦佈滿大小不同的黑痣，身上這些缺憾曾為她帶來痛苦。尤莉安娜自8歲起就受人欺凌，甚至被同學的家長擔憂她的黑痣是有傳染性，阻止子女與她玩耍。

今年25歲的尤莉安娜是位烏克蘭混血兒，現時她是位IG紅人，擁逾10萬粉絲追蹤。（「yulianna.yussef」IG圖片）

尤莉安娜因為遭受多次欺凌，在14歲時開始變得怕人，寧願足不出戶也不願意面對別人的奇異目光。她坦言：「我曾覺得自己很骯髒，是一隻斑點狗、長頸鹿和乳牛，認為世上沒有男生會願意接受我，別人曾誤會如果跟我說話，身上的黑痣會跳在他們身上。」

長年累月的「隱世」令尤莉安娜發現自己需要作出改變，而唯一的方法就是増強自信。她於是開始慢慢接受身上的缺點，並認為這是屬於自己的性感象徵。尤莉安娜為自己的黑痣拍出各式各樣的照片放上IG，鼓勵了不少同行者及其他人拾回自信。

尤莉安娜指出有不少陌生人大讚她漂亮又美麗，對於現時的生活，尤莉安娜更稱感到非常開心，「因為我現在對於自己的身體非常有自信」。

（英國郵報）