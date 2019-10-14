底褲唔洗只曝曬殺菌　台男下體染壞疽　醫生一看：腫一大包全是膿

民間曾經流傳一條底褲可以穿4次的傳說，只需分別前後及內外反轉一次即可。一名台男因為懶於洗衣，只以陽光曝曬衣服殺菌，而內褲就正反面交換穿着，直至一天他覺得下體極之痕癢，甚至出現疼痛才求醫。醫生一用超聲波查看，就發現他的陰部下面全是膿液，患上「佛尼爾氏壞疽（Fournier's gangrene）」，最終需要開刀清理，否則死亡率可以超過七成。

台男因為租屋自住，覺得洗衣服很煩，所以將衣服曝曬殺菌就算。（GettyImages／視覺中國）

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台灣醫生洪暐傑近日在電視節目《媽媽好神》上分享，曾經有一名30歲的單身男子因為租屋自住，洗衣服很不方便，就乾脆完全不洗衣服，只以「超高溫瞬間殺菌」處理－即將衣服拿到室外曝曬，然後便繼續穿上身。

即使是與私密部位有最親密接觸的內褲，男子亦都以同一方法處理。洪暐傑笑指，男子還有一些衛生概念，曬內褲的時候會每天曬不同面，例如一面殺菌之後就會翻轉正反穿上。

台灣將內褲正反兩面翻轉穿，醫生笑指他還有一些衛生意識。（GettyImages／視覺中國）

不過日子過去，男子下體就出現問題，他向醫生求醫的時候，除了痕癢及疼痛的問題之外，下體更「腫了一大包」，身體亦有發燒的情況，代表已經在發炎，只需要用手指輕輕一碰，即可以感覺到有大量膿液。

洪暐傑解釋，男子之所以會患上佛尼爾氏壞疽，是因為男性的內褲有時會沾到尿液，容易滋生細菌造成痕癢，期間他可能用手抓下體，形成傷口，令細菌進入體內，導致陰部受到嚴重感染。

最後台男下體出現痕癢和疼痛，確診感染壞疽，需要做手術清除。（GettyImages／視覺中國）

最後洪暐傑只能為男子開刀，切除超過10厘米以上的壞死細胞及清除膿液。他表示，如果不做手術，死亡率可達七成至百分百。洪暐傑亦憑該病例忠告觀眾，如果因為換內褲很麻煩就索性不洗內褲，是一件得不償失的事。

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