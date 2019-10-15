斑馬逃出馬戲團尋自由　公路狂奔遭連開兩槍擊斃惹批評

自由的可貴，不止人類渴望，連動物也追求。德國有2隻馬戲團斑馬上周逃走，一隻被捉回，另一隻跑到公路時，卻被動物「拯救」隊用槍射殺，當場死亡。事件引起不少德國市民爭議，認為沒有必要當場開槍，因當時斑馬沒有威脅性，質疑人員的決定不合理。

斑馬Pumba逃離馬戲團Circus Barlay後，在公路被動物「拯救」隊連開兩槍擊斃。（PETA短片截圖）

事發在德國北部城鎮Tessin，兩隻斑馬從馬戲團Circus Barlay逃亡，其中一隻斑馬迅速被捉回，另一隻斑馬Pumba則成功跑至公路上，其間有指兩架車因避開牠而發生意外，幸好沒人受傷，亦有指Pumba踩上另一汽車的引擎蓋，造成破壞。

斑馬Pumba逃離馬戲團Circus Barlay後，在公路被動物「拯救」隊連開兩槍擊斃。（PETA短片截圖）

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經多次嘗試活捉Pumba失敗後，馬戲團人員已無計可施，其後動物拯救隊的成員接報到場，竟當場連開兩槍將Pumba擊斃，並解釋因失控的Pumba有機會對市民造成危險，故在距離60米向Pumba開槍。

不過，有目擊的市民卻反駁當時人員僅距離Pumba 10米開槍，又指當時Pumba已非常疲憊，頭也低垂下來，認為沒有威脅性，批評人員的開槍決定不合理。

（綜合）