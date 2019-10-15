理大用911襲擊照宣傳土木工程課程　網民狂轟「傷口上灑鹽」

911襲擊事件造成重大傷亡，即使經過18年很多受害人和死者家屬仍未能走出陰影，不過理工大學土木及環境工程學系，卻被發現竟在新海報用上911襲擊的災難相片，以宣傳其工程學課程，引來網民批評「傷口上灑鹽」。 香港01向理大查詢，理大表示已知悉該學系就有關事件引起之迴響，已立即作出跟進。

理工大學土木及環境工程學系近日推出海報，用上911襲擊的災難相片來宣傳工程學的課程。（facebook圖片）

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理工大學土木及環境工程學系近日推出海報宣傳多個課程，包括可持續結構及消防工程學（榮譽）工學士學位，有網民發現海報竟然用上美國911襲擊的照片，而另一款的海報則用了2017年倫敦24層住宅格蘭菲塔（Grenfell Tower）沖天大火的相片，該次意外共造成72人死亡。

不少網民批評海報是「傷口上灑鹽」。（facebook圖片）

不少網民狠批理大海報用這些相片猶如「傷口上灑鹽」，沒有同理心，「佢不如用嘉里大廈同迷你倉大火，睇下人哋會唔會反你枱...」，有人諷刺有關課程「助你踏上專業恐怖分子之路」，不過有人指用錯相可能是無心之失，「應該係揾stockphoto時無留意係災難相，深表同情」。

理大回覆本網查詢，表示土木及環境工程學系在推廣其學位課程之海報上選取了有關火災的圖片，該學系的原意是希望透過圖片，讓受眾明白結構及防火工程學對防範重大火災起著重要作用。理大知悉該學系就有關事件引起之迴響，已立即作出跟進。